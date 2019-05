Jazz, rumba, rock y fiesta comunitaria: adónde ir en la Bahía

Sábado 1 de junio

Jazz latino

La ciudad de Hayward invita a su primer festival de jazz Latino. Habrá tres escenarios de música en vivo con algunos grupos favoritos locales, comida, vendimia, arte, manualidades y bebidas. Entrada gratis para toda la familia. De 1 pm a 7 pm en el centro de la ciudad, en el cruce de las calles B St. y Main. www.hayward-ca.gov

Fiesta afrocubana

El centro de música CMC Concert Hall, junto con el Conjunto Charanga, le invita a la fiesta Afro-Cuban Dance Party. Habrá dos grupos de música bailable cubana, desde danzón hasta timba. Antes de la fiesta habrá clases de baile gratis. 6:30 pm en el 544 Capp St. www.sfcmc.org/calendar

Festival de la alcachofa

Castroville celebra 60 años del Festival de la Alcachofa, el vegetal oficial del estado de California y el Condado de Monterey. Disfrute de un momento con toda la familia. Habrá demostraciones de chefs, comida inspirada en la alcachofa, bebidas, zona para niños, música en vivo, artesanía y mucho más. El festival será el 1 y 2 de junio, de 10am a 5 pm, en la Feria del Condado de Monterey y Centro de Eventos, 2400 Fairgrounds Rd. www.artichokefestival.org

Martes 4 de junio

Arte y Flores

El De Young Museum en San Francisco, invita a su gran evento anual ‘Bouquet to Art 2019’, una exhibición que celebra la primavera con arreglos florales creados por floristas del Área de la Bahía. Los diseños están inspirados por las piezas de arte en la colección del museo. Las flores estarán del 4 al 9 de junio en 50 Hagiwara Tea Garde Dr, dentro del parque Golden Gate. www.deyoungmuseum.org

Miércoles 5 de junio

Miércoles de rumba

¿A quién no le gusta irse de fiesta a mediados de semana? Disfruta del evento semanal este verano RUMBA Latino todos los miércoles, en la ciudad de Berkeley. Cada semana habrá rotación de DJs tocando lo mejor de la música tropical y salsa. La rumba será del miércoles 5 de junio hasta el miércoles 31 de julio, 9 pm, en The Five + Dime, 2284 Shattuck Ave. www.jaffeevents.com

Jueves 6 de junio

Los Caligaris

Desde Córdoba, Argentina, llega a la ciudad de Sunnyvale la banda Los Caligaris, un gran grupo musical que mezcla rock, cuarteto, reggae y ska en el escenario. Se presentará a las 8 pm en el Evolution Night Club, 1131 N Lawrence Expy. Para mayores de 21 años. www.ticketon.com

Domingo 9 de junio

Temescal Street Fair

Goza con familia y amigos una tarde en la comunidad de Temescal en Oakland, un día lleno de música, comida de restaurantes del área y de vendedores ambulantes y artesanos. Habrá espectáculo de circo por el Kinetic Arts Center, tres escenarios con música en vivo y mucha más diversión para todos. De 12 pm a 6 pm sobre la Avenida Telegraph, entre las calles 41 y 51. www.temescaldistrict.org

Jueves 13 de junio

Draco Rosa

El cantautor puertorriqueño, multiganador del Grammy y Latin Grammy, Draco Rosa, regresa a la ciudad de San Francisco en su gira por Estados Unidos. Se presentará en The Independent en 628 Divisadero St. A las 8 pm. www.theindependentsf.com