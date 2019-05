¿Subsidio para la salud a la vista?

En solo unos días se decide si se aprueban más ayuda para el pago de cuotas mensuales

Representantes del mercado de seguros de salud de Covered California anunciaron este miércoles, que en tan solo dos semanas se podrían aprobar más subsidios para las cuotas mensuales del seguro médico para los residentes del Estado Dorado.

“Esperamos que a mediados de junio el gobernador Gavin Newsom y la legislatura aprueben un mandato obligatorio de tener cobertura de salud en California”, dijo Yurina Melara, portavoz de Covered California, refiriéndose a que la medida sería incluida en el presupuesto de este año fiscal.

De ser así, el mandato regresaría después de que en 2018 el Congreso eliminó la multa fiscal a quienes no obtuvieran o renovaran su cobertura de salud, conocida como la Ley de Asistencia Asequible (ACA), a partir de 2019.

Esto previene a quienes carezcan de cobertura de salud, del pago de una multa fiscal federal de $695 o el 2.5% del ingreso familiar.

Melara explicó que con esta nueva propuesta estatal el mandato de obtener seguro médico regresaría a California pero con ello también más ayuda financiera disponible para el pago de las cuotas.

“A ese 1% de quienes no califican actualmente para subsidios, estas personas podrían calificar porque se va a incrementar del 400% de pobreza a nivel federal al 600% lo que significa que una persona que no tiene dependientes puede ganar hasta $70,000 y puede obtener subsidios. Para una familia de cuatro, pueden ganar hasta $150,000 y pueden obtener subsidios”, explicó portavoz de Covered California.

Melara dijo que esta propuesta del gobernador es parte de plan para incrementar la cobertura de salud para todos, lo cual es su prioridad.

“Él lo está haciendo desde varios puntos de vista y uno de estos es ampliar la cantidad de subsidios que reciben las personas dependiendo de sus ingresos”, indicó.

No obstante, cabe mencionar que estos subsidios están disponibles para personas indocumentadas ya que ellos no califican para el mercado de seguros de salud Covered California.

De aprobarse la medida, podría beneficiar al estado ya que un nuevo análisis demostró que más clientes están renovando sus seguros médicos en California.

Esto se debe a que aunque las personas eviten pagar la multa federal, igual optan por tener seguro médico ya que en caso de una emergencia es preferible tener cobertura que pagar toda la cantidad de su bolsillo.

“Por primera vez estamos viendo el impacto de los cambios a nivel federal y las noticias muestran que una vez que las personas obtienen su cobertura quieren mantenerla”, dijo en un comunicado Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

Un beneficio al alcance del bolsillo

Roberto Manzano dijo en la conferencia de prensa que por 40 años tuvo un seguro médico por medio de su trabajo. Sin embargo hace poco fue despedido y con ello se quedó sin beneficio médico.

“Pero tu pierdes la noción de lo que es la realidad afuera y te encuentras en una situación que no sabes cómo resolver”, dijo el hombre, quien poco después de perder su empleo sintió malestares de salud.

“Me empecé a sentir enfermo pero en realidad ya estaba en el estado final de mi enfermedad”, contó Manzano quien padecía de problemas de los riñones.

Tras recibir la ayuda de Yadira López, una agente de Covered California, logró recibir asesoramiento y poco después fue inscrito a un seguro de salud.

“Ese mismo día que ella me dijo: ‘Ya está todo hecho’, me fui al hospital. Fue una salvación porque si llegaba al hospital cuatro horas más tarde, ya no estuviera aquí”, relató Manzano.

“Para mí fue una bendición que existe un programa como Covered California y es por eso que debemos abogar para que haya más fondos para que las personas tengan acceso.”, indicó.

“Nada es gratis pero se paga una mensualidad manejable [un seguro de salud] para tu familia para estar cubierto”.

Se estima que en la actualidad más de 1.5 millones de californianos están inscritos en algún seguro médico de Covered California y el 91% del total de la población tiene algún tipo de cobertura médica.

Sin embargo, se calcula que aún hay alrededor de 2.8 millones de personas en California que no tienen cobertura médica de la cual 56% son latinos y alrededor del 40% son indocumentados, dijo Mayra E. Álvarez presidenta de The Children’s Partnership —una organización que aboga por los niños.

“Eso significa que hay miles de personas que tienen el derecho de seguro médico pero no se han inscrito. Por varias razones, a lo mejor no saben o no conocen a alguien lo haya hecho”, explicó.

¿Cómo inscribirse si el periodo está cerrado?

Existen varias razones por las que una persona puede perder su seguro médico cuando no esta abierto el periodo de inscripción de Covered California. Por esta razón, la agencia especifica que debe haber un “evento de vida” que califique para poder solicitar el seguro, como fue el caso de Manzano.

Un evento de vida es generalmente un cambio significativo que ocurre como si la persona se mudó de estado, perdió su seguro médico actual o Medi-Cal, se casó, se retiró de las fuerzas armadas, tuvo o adoptó un hijo, obtuvo su residencia o ciudadanía entre otras opciones.

Por lo regular se da un periodo de 60 días del evento de vida para que se haga el cambio y mientras más personas haya inscritas en los servicios de seguro médico los cobros pueden ser menores, dijo Melara

Para saber si usted califica bajo el evento de vida visita: AQUI