AMLO pide a mexicanos tranquilidad ante amenazas de Trump

El presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó que su gobierno está cumpliendo con su responsabilidad en política migratoria y que “no cometerá ninguna violación a los derechos humanos hacia los centroamericanos. Esto en respuesta a las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump.

Señaló que esas medidas no convienen a los mexicanos pero tampoco a los estadounidenses y consideró que los gobernantes deben escuchar la opinión de los ciudadanos quienes seguramente no estarán de acuerdo con medidas que los afecten y que sean de libre comercio.

“No vamos a contestar de manera desesperada , vamos a esperar tiempo, la evolución de esta situación, como lo digo en la carta no consideramos que deba de aplicarse la ley del Talión, no es ojo por ojo, diente por diente”… Vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad, le digo a los mexicanos que tengan confianza… Van ellos a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar, nosotros siempre hemos atendido, escuchado el planteamiento de Estados Unidos”, dijo López Obrador.

“Se está haciendo un esfuerzo para ayudar a bajar el flujo migratorio, pero son circunstancias de otros países, donde la gente no tiene oportunidades, son seres humanos… Yo quiero decir que hemos acompañado a muchos para que regresen a sus países, sí estamos cumpliendo con la política migratoria, todo eso lo informaremos a Washington… Nada de autoritarismo son seres humanos… vienen niños, miles de niños y niños solos, y los estamos protegiendo y estamos actuando con responsabilidad… no vamos a cometer ninguna violación a los derechos humanos”, acotó el mandatario mexicano

