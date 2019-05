Apuñaló a su novia y asegura que lo hizo “para asustarla”

Un hombre de 27 años engañó a una adolescente de 14 para iniciar una relación y las cosas terminaron de muy mala forma

El pasado jueves, un hombre originario de Granada, España, el cual fue identificado como Cristobal C.A., admitió frente a un juez que efectivamente, en agosto de 2017, le dio cerca de 26 puñaladas a quien era en ese momento era su novia, para “darle un susto”, luego de que se enterara que ella quería ponerle fin a su relación.

Cristobal tenía en ese momento 27 años y su pareja era una adolescente de 14. Ese día la convenció para que lo acompañara a una casa que aún se encontraba en construcción y llevaba consigo una navaja con la cual le hizo varios cortes, provocando que se desmayara. En ese momento creyó que la había matado, por lo que salió huyendo del lugar.

Pasadas 10 horas del ataque, unos vecinos del lugar pasaron fuera de la construcción y se percataron que la chica se encontraba tirada, con varias heridas y que aún seguía con vida. Por fortuna, una ambulancia llegó rápidamente para llevarla a un hospital en donde fue atendida.

“Me quitó el pantalón, lo rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló”, contó la víctima frente a la audiencia.

Anteriormente, la madre de la joven ya había denunciado a Cristobal por tener relaciones sexuales con menores de edad. De hecho, tenía una orden de restricción con la adolescente, pero hizo caso omiso de esta. El atacante confesó que conoció a la niña por Internet, que la engañó con su edad e incluso, que le pidió fotos de ella de contenido sexual.

El próximo 31 de mayo, el juez dictará la sentencia final y este hombre podría pasar hasta 54 años en prisión.