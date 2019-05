El seguro médico es un servicio que ayuda más allá de las visitas al doctor

Padre de familia cuenta que su cobertura también le dio la mano con su rehalibitación

Bernie David trabajó por más de 10 años haciendo mercadotecnia de deportes en Los Ángeles. Para él este era un trabajo de ensueño ya que consistía en participar regularmente en eventos sociales.

“Prácticamente me pagaban para ir a las fiestas”, reconoció esta semana el hombre, de 33 años de edad, durante una conferencia de prensa de Covered California.

No obstante, al paso de los años lo que él consideraba una diversión pagada pronto se convirtió en su verdugo.

David comenzó a hacerse adicto a las drogas y al alcohol al punto que llegaba a perder la conciencia por días. Cuando se recuperaba se prometía a si mismo dejar su adicción pero era inútil.

A mediados de 2018 nació su hija y con esto David —una vez más— decidió dejar las drogas de una vez y de manera definitiva.

“Intenté ir a rehabilitación pero, incluso con mi seguro médico del trabajo, me cobraban entre $40,000 a $60,000 [por el tratamiento]”, explicó.

Desalentado pensó que podría hacerlo por sí solo pero no ocurrió. Más bien fue todo lo contrario, lo corrieron de su empleo y su novia y su hija recién nacida se fueron de la casa.

Fue entonces cuando David pensó que lo había perdido todo.o.

Luego de su última recaída, platicó con sus padres quienes le recomendaron inscribirse a Covered California, el mercado de seguros de salud, para encontrar uno que le ayudara a recibir servicios de rehabilitación.

“Yo nunca ni había escuchado de Covered California, no sabía que era eso”, comentó el padre de familia, quien siempre contó con un seguro de salud privado.

David dijo que el 15 de octubre de 2018 llamó para hacer su cita y que para el 1 de noviembre ya estaba siendo internado para su rehabilitación de 90 días. Un servicio al costo de tan solo $1,000.

“Incluso ahora puedo seguir yendo al doctor y las visitas por las que antes pagaba $150 ahora son solo de $8”, recalcó. “Solo con una llamada que hice, me ayudaron”.

La importancia del seguro de salud

Expertos en el cuidado de la salud aseveraron que ésta se conecta a cada aspecto de nuestras vidas.

“Un padre no puede trabajar y un niño no puede ir a la escuela si no están saludables”, dijo Mayra E. Álvarez presidenta de The Children’s Partnership —una organización que aboga por los niños.

“Es por eso que la cobertura médica es tan importante para nuestras familias, especialmente para la comunidad latina, que es la mitad de toda la gente en California.

Después que fuera aprobada en 2010, la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA) ayudó a millones de personas a obtener el seguro de salud necesario mediante cobertura garantizada y asistencia financiera.

Sin embargo, bajo la administración Trump en el 2018 el Congreso aprobó una ley que eliminó la multa fiscal de la ACA para quienes no obtuvieran su seguro de salud a partir del 2019.

Pero lo que muchas personas ignoran es que el servicio de salud médico no solamente se basa en el cuidado de la salud cuando una persona se siente enferma pero también cubre otros servicios.

Yadira López, agente certificada de Covered California dijo que cuando se estableció el ACA se incluyeron 20 beneficios.

“Algunos son rehabilitación física y mental, así como adicción. Cubre también sillas de ruedas, terapia, medicamentos, rayos X, especialistas y embarazo”, dijo López. “La rehabilitación fue una de las cosas, el problema es que la gente no sabe y si no hablan con las personas correctas no van a obtener esa información”.

López aseguró que después de inscribir a los nuevos clientes ella se asegura de repasar lo que su seguro medico les cubre. “para que si algún día tienen esa necesidad sepan que tienen su seguro médico para respaldarse”, aseguró.

David dijo que en febrero de 2019 regresó a su hogar y poco después regresaron su novia y su hija.

“Ahora llevo 209 días sin tomar alcohol ni usar drogas y tengo un nuevo negocio”, recalcó orgulloso David.

Para saber más acerca del mercado de seguros de salud Covered California visite: https://www.coveredca.com/espanol/