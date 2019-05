La Víbora: Alguien por favor póngale una mordaza a la ex de José José

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

El nombre de Anel Noreña quizá no les suene conocido, pero solo para ubicarlos les aclaro que se trata de una ex de José José; el cantante procreó dos hijos con ella pero ahora no la puede ver ni en pintura. La prensa suele referirse a ella como “exmodelo”, pero yo prefiero decirle la chismosa y metiche número uno.

¿Por qué? Pues porque como es una doña nadie y no tiene quehacer, se la pasa dando entrevistas en las que no dice nada, y lo poco que dice son tonterías sobre su exmarido, el único tema por el que la vida de esta señora podría ser relevante. ¿Ahora con qué creen salió? Dijo en “Ventaneando” que a José José lo habían violado sus “amigos” cuando era niño.

Así como ustedes se quedaron con la boca abierta me quedé yo. Me pregunto si a esa señora todavía le funcionan algunas neuronas después de todo lo que bebió y esnifó. ¿Qué le da derecho a contar cosas sobre alguien que no es ella, y más cuando se trata de algo tan serio? Sea cierto o no, no hay razón para hablar así de alguien, independientemente de cómo haya sido tu vida con él. Además, el hombre ya está con un pie en la tumba y es el padre de sus hijos, así que, ¿qué pretende con eso?

Lo peor del caso es que esta supuesta confesión fue algo que José José le reveló a su hija Marysol, no a Anel. Según palabras de la chismosa en cuestión, los responsables habrían sido “amigos” de la colonia, de los que dijo que eran chicos de la calle que desde muy jóvenes tomaban alcohol.

Luego fue más allá al afirmar que en la casa del cantante siempre había bebidas, que su “mamita” rellenaba las botellas con alcohol. Lo que no entendí es a qué botellas se refiere. Pero es lo de menos; lo grave aquí es que la televisora mexicana que transmitió la entrevista, con tal de tener medio punto más de rating, le dio micrófono a esta señora que por cierto ya está muy convertida al cristianismo, si no imagínense qué más no habría dicho.

Aclaro que no soy fan de José José, y tampoco lo veo como una víctima. Solo creo que el único que tiene derecho a hablar sobre su vida es él mismo, y si no ha mencionado nada de la violación –si es que fuera cierto– es por algo, y se debe respetar. Creo que bastante está sufriendo el artista en vida como para hacerle más difícil la existencia, ¿no creen?