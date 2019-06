Espera más de dos décadas para la residencia de EEUU, pero en México

Pensaba que ya nunca se la darían, cuando recibió la sorpresa de que debía presentarse a Ciudad Juárez para la entrevista en el consulado de EE UU

La tapatía Irene Muñoz Rentería, espero por más de dos décadas en México por la residencia en Estados Unidos, y cuando todo lo creía perdido, se la entregaron, pero no solo a ella sino a sus dos menores hijos.

“Yo pensé que ya nunca me la iban a dar. Cuando recibí una carta que me avisaba que me preparara para la entrevista en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, no lo podía creer”, cuenta Irene.

Todavía cuando fue a la entrevista a la sede diplomática en la frontera sur, no daba crédito, mucho menos cuando veía salir llorando a muchos solicitantes de la residencia porque les habían negado el documento.

“¡Qué tal y no las niegue! le comenté a mis hijos. Cuando nos dijeron que la residencia estaba aprobada durante la entrevista, no la creía. ¿Será posible?, me decía”.

Irene y sus hijos Adriana de 11 años y Joaquín de 5 años salieron bien contentos de la entrevista con la noticia de que ya eran residentes. Pero el camino para obtener la residencia, fue muy largo.

“Mis padres son residentes y ellos solicitaron la residencia para sus nueve hijos. La mía la pidieron hace 22 años, cuando yo tenía 14 años”, dice.

Pero debido a que el proceso se llevaría mucho tiempo, ella decidió regresar a México, pese a que sus padres le decían que esperara su turno en el país. “Después me arrepentí, pero ya qué hacía. Me quedé en México. Y venía cada cierto tiempo a ver a mis padres”, comenta.

En septiembre de 2017, le llegó el primer aviso del Servicio de Migración y Aduanas (USCIS) para avisarle que su tiempo de espera había terminado, a finales del año pasado acudió a la cita, y este año la dieron la residencia.

Hace unas semanas, llegó por primera vez a Los Ángeles para explorar dónde va a vivir y comenzar una nueva vida. “Estoy esperando que mis hijos terminen el ciclo escolar para mudarnos”, afirma.

Irene de 36 años, dice que lo que más le entusiasma de contar con la residencia de Estados Unidos, es estar cerca de sus padres y hermanos que viven en Los Ángeles.

“Quiero vivir aquí para estar con mi familia, y por fin estar todos juntos”. Agrega que tal vez le pueda ir mejor en lo económico.

La abogada en migración Mitzi Cárdenas de la firma legal del abogado Eric Price, afirma que la lección que deja la historia de Irene, es que las personas con una petición pendiente en Estados Unidos, pueden examinar el estatus de su caso, desde cualquier parte del mundo en la que se encuentren.

“Incluso, existe la posibilidad de que ciudadanos naturalizados en los Estados Unidos puedan hacer peticiones para sus hijos, cónyuges o padres aun cuando no se encuentren en el país”, indica.

Y recomienda a quienes tengan un caso de migración, buscar un abogado certificado por la Barra de Abogado y con experiencia para que revisen todas sus opciones.