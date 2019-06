Video: Los 3 goles más bellos en finales de Champions League ¡qué recuerdos!

Vale la pena revivirlos y gritarlos de nuevo

A lo largo de la historia, la UEFA Champions League ha despertado todo tipo de pasiones, ha logrado poner la emoción de los aficionados a flor de piel y se han vivido todo tipo de goles, algunos ejecutados por grandes figuras del fútbol mundial.

A continuación te presentamos las tres anotaciones más hermosas que se han registrado en las finales de la Champions League en los últimos años.

¡Excelso!

1 Final 2017-2018

Real Madrid 3-1 Liverpool

2-1 (64′) Gareth Bale

Si tu gol en un duelo por el título de la Champions League dejó sin palabras a quien una vez marcó el tanto más espectacular en una Final del certamen, seguro acabas de hacer el más bonito de la historia. Gareth Bale lo logró en 2018 dejando boquiabierto a Zinedine Zidane con su diana de chilena que le dio la última “Orejona” al Real Madrid. El DT merengue había logrado en el 2002 una anotación de volea que vistió de blanco un título continental. Por 16 años fue considerado el mejor y más valioso, pero el galés lo quitó de golpe con su espectacular tanto.

Con el 1-1 en el marcador ante el Liverpool, Bale aprovechó un servicio de Marcelo para mandarlo al ángulo, después de tirarse de espaldas a la portería.

Volea de ensueño

2 Final 2001-2002

Real Madrid 2-1 Bayer Leverkusen

2-1 (45′) Zinedine Zidane

Zinedine Zidane sumó más de 100 goles en su carrera, pero ninguno será tan recordado como el tanto que le dio al Real Madrid la “Orejona” en la temporada 2001-2002. El “Mago” le clavó un gol para la historia al Bayer Leverkusen que se le había indigestado a los merengues hasta que llegó el tanto del francés.

“Zizou” se saboreó un balón elevado, producto de un rebote, que duró cuatro segundos en el aire hasta que fue impactado por la zurda del volante que de volea, con la pierna totalmente estirada, envió el balón al ángulo para el 2-1 final.

Fino toque serbio

3 Final 1993-1994

Milán 4-0 Barcelona

3-0 (45′) Dejan Savicevic

Las grandes goleadas suelen ser acompañadas de goles espectaculares y la victoria del Milán 4-0 sobre el Barcelona no se podía quedar atrás.

El espectacular equipo de Johan Cruyff no metió ni las manos ante el conjunto de Fabio Capello, que por si fuera poco dejó un tanto para el recuerdo cortesía de Dejan Savicevic.

Con el marcador 2-0, y el Barcelona apretando en los primeros minutos del segundo tiempo, el futbolista serbio robó el esférico y en la esquina del área grande disparó por encima de Andoni Zubizarreta que a pesar de la estirada no logró ni siquiera tocar el balón.