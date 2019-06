5 hábitos que les impiden a las mujeres avanzar en su carrera y cómo puedes cambiarlos

La entrenadora en liderazgo Sally Helgesen explora los comportamientos que impiden a muchas mujeres (y a veces también a los hombres) a progresar en su carrera, y qué podemos hacer para cambiarlos.

202 años. Eso es lo que demorará cerrar la brecha de género en oportunidad económica en el mundo, según una proyección del año pasado del Foro Económico Mundial.

Dos siglos, a pesar de los numerosos estudios que hablan de los beneficios para las empresas de contar con mayor diversidad de género en su fuerza de trabajo.

¿Cómo hacer que las mujeres logren progresar en su carrera?

La entrenadora de líderes mujeres Sally Helgesen identificó 5 hábitos perniciosos y te dice cómo superarlos.

1. Reticencia a destacar los propios logros

Esperar que los demás noten y recompensen espontáneamente tu contribución es una pérdida de tiempo, dice Helgesen.

Aún así, dice, ella se encuentra con frecuencia a mucha gente que simplemente no habla de sus logros.

Normalmente, ofrecen dos tipos de explicaciones.

Getty Images

“La primera es ‘creo que si hago un buen trabajo la gente debería notarlo“, explica Helgesen.

“La otra es ‘si tengo que comportarme como una idiota para que se fijen en mí, prefiero que no se fijen”.

Helgesen dice que esta forma de pensar te deja sin opciones.

¿Cómo cambiar esto?

“Identifica una fortaleza. Por ejemplo: ‘Creo que mi jefe no entiende realmente cuán bien conectada estoy en esta organización. Así que, una vez por semana, le voy a enviar un correo mencionando a la gente más importante con la que hablé esta semana'”.

Helgesen dice que esta técnica es muy exitosa para las mujeres.

2. Querer complacer a todos

Lo que puede ser una muy buena técnica al principio de tu carrera puede llegar a ser un obstáculo cuando tratas de ascender, advierte Helgesen.

“Si siempre estás tratando de complacer, va a ser difícil pedirle explicaciones a la gente, o decir ‘no’ a ciertas cosas, y esto hará que la gente se aproveche, no respete tus límites y pierdas mucho tiempo”.

Getty Images

¿Cómo cambiar esta actitud? Helgesen dice que puedes empezar de a poco, marcando los límites.

“Dite a ti misma: ‘Ahora, estoy muy comprometida, por eso el mes que viene, cuando la gente me pida que me sume a un equipo de trabajo o algo similar, lo voy a pensar muy cuidadosamente antes de decir que sí. Y voy a pensar para qué me sirve: ¿realmente decir sí me beneficia?”

3. Perfeccionismo

“Un gran problema de ser perfeccionista es que te costará delegar trabajo en otra gente“, explica Helgesen.

“Con frecuencia escucho que la gente dice: ‘Es más fácil si lo hago yo'”, dice.

Getty Images

Hay una forma muy sencilla de abordar este problema.

“Identifica a una persona en la que puedas delegar“, sugiere Helgesen. “Dale una oportunidad, ofrécele feedback, pero no le estés encima y asume el riesgo”.

Si eso te pone incómoda, considera lo siguiente: estudios han demostrado que, en organizaciones, las mujeres tienden a ser recompensadas por ser precisas y correctas, mientras que los hombres tienden a serlo por ser valientes y asumir riesgos.

Helgesen sugiere que aprender a tomar riesgos y hacer a un lado al perfeccionismo es la clave para progresar en tu carrera.

4. Castigarse con los errores

Las mujeres tienden a reflexionar mucho más que los hombres sobre sus errores y eso puede ser un obstáculo para avanzar, dice Helgesen. “Es una forma de castigarse”.

Lo que la experta recomienda es ser menos severa, piensa que eres humana como el resto y deja pasar los errores.

Getty Images

5. Minimizar

Tanto en su apariencia física como en la elección de palabras, las mujeres tienden a hacerse más pequeñas de lo que son, explica Helgesen.

Se disculpan usando frases como ¿”Tienes un minuto?” y no se plantan con autoridad como si merecieran estar en el lugar en el que están. Todos estos comportamientos son comunes en las mujeres.

“Si estás tratando de posicionarte como líder”, recomienda Helgesen, “plántate y preséntate como alguien que reconoce que es valiosa”.

Mira el videooriginal de de BBC Ideas en Inglés.

BBC

