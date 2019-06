7 consejos para mantener una barba cuidada y prolija

La barba, al igual que el cabello, necesita nutrición, hidratación y cuidado

Si sientes que no has logrado una barba atractiva, o que se note bien cuidada, aquí te dejamos 7 trucos que mejorarán tu apariencia, y te brindarán un look mucho más masculino.

1. Elige la forma que mejor se adapte a tu fisonomía

Para esto puedes necesitar ayuda de un barbero que te recomiende el estilo de barba que mejor se adapte a ti, a tu corte de cabello, y a tu cara.

2. Aplica productos hidratantes sobre tu barba

Para que la barba esté sana, es importante que hidrates la piel donde ella crece. Usa aceites naturales para aportar brillo y evitar la resequedad.

3. No te desesperes mientras crece

Al principio puedes preocuparte porque existan espacios sin vello facial, pero esto es normal. Y sentir picor mientras crece también es algo común.

4. Lávala diariamente

Utiliza jabón sobre ella, pero no el shampú ni el lavaplatos, aplica un jabón especializado para mantener tu barba limpia y a la vez hidratada.

5. No dejes tu barba mojada

La humedad daña el folículo piloso y a su vez la cutícula del vello. Sécala con suavidad, ya que la barba húmeda es más delicada.

6. Peinar diariamente

Demuestra afecto a tu barba, utilizando un cepillo para regular su grasa y la de tu rostro. Un cepillo con cerdas de jabalí sería ideal para ello.

7. Aplica bálsamo sobre ella

Tiene efecto hidratante y funciona como fijador para aportar estilo y naturalidad a tu barba. También te ayudará a rellenar huecos y ordenarla.

Por otra parte, es cierto que para todos no es fácil lograr una barba frondosa. Pero no te preocupes, existen productos que pueden ayudarte a que crezca. Solo procura que se note saludable, aseada, y con esto la estimularás a crecer hasta la altura que deseas usarla.