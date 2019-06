Ya negocian la revancha entre Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua

Mientras tanto, el campeón mexicano disfruta de unas vacaciones junto con su familia en Las Vegas

Mientras el nuevo campeón mundial de los pesados, el mexicano Andy Ruiz Jr. vacaciona ahora en Las Vegas con sus hijos, su representante ya está negociando los detalles de la revancha ante Anthony Joshua.

El sábado por la noche, Ruiz Jr. dio el campanazo en el boxeo mundial luego de imponerse al hasta ese entonces campeón invicto Joshua a través de un nocaut técnico en el séptimo round en combate celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York.

“Estamos negociando la revancha. Yo le manejo la carrera a Andy y un abogado yo estaremos negociando la semana que viene la revancha porque habíamos firmado un contrato con revancha a ver si se puede hacer en Inglaterra, México o Estados Unidos”, declaró Andrés Ruiz, papá del pugilista en entrevista con Fox Sports.

“Donde esté la mejor bolsa”, añadió. “Y en la revancha le va a volver a pegar, así que apuesten dinero”, remató para soltar la carcajada junto con los comentaristas televisivos.

Ruiz Jr., de 29 años de edad, se agenció los cuatro cinturones que poseía Joshua para convertirse en el primer púgil tricolor que es campeón en la máxima división del boxeo.

“Parece que estamos soñando despiertos. Él también está impresionado del triunfo. Todavía estamos celebrando todos”.

Ahora, el nuevo monarca de los completos se encuentra disfrutando a su familia en Las Vegas, y donde pidió paz para desintoxicarse de la atención a los medios, tras su resonante victoria.

“Él esta descansando, relajado con sus hijos y me dijo ‘oye, papá no me hables ahorita no quiero saber nada’, y estoy respetando lo que él quiere ahorita”.

Previo a su combate del sábado anterior, confesó el señor Ruiz, los organizadores de la pelea se negaban a que se entonara el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea, pero él los amenazó diciéndoles que si no lo tocaban entonces su hijo no subiría al ring, a lo que aceptaron al final.