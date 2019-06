La mujer que tiene a Thor en casa y no cae rendida ante su impactante abdomen

Elsa Pataky encontró más virtudes en su esposo Chris Hemsworth

La gran mayoría de mortales se cambiaría sin pensárselo dos veces por la actriz Elsa Pataky con tal de tener la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo de la impresionante musculatura de su marido Chris Hemsworth.

Irónicamente, la guapa española -que para ser justos también ha sido considerada durante años una de las mujeres más atractivas de su país natal- se ha ido inmunizando ante sus encantos tras casi una década de matrimonio y a día de hoy es de las pocas personas que no se queda anonadada cuando el actor se quita la camiseta. De hecho, cada vez que el protagonista de Thor le explica que volverá a mostrar su torso desnudo en la gran pantalla, como hará en su siguiente película ‘Down Under Cover’, Elsa no puede evitar poner los ojos en blanco.

“Es una comedia de acción y de enredos muy divertida. Va a incluir algún que otro desnudo masculino, lo cual siempre resulta saludable”, ha explicado el intérprete australiano acerca de su próximo proyecto cinematográfico en el que compartirá protagonismo con Tiffany Haddish a su paso por el programa de radio ‘The Kyle and Jackie O Show’. “Mi mujer está harta, me dice que me ponga algo de ropa. En su caso no le resulta igual de emocionante que a los demás, en absoluto”, ha bromeado.

La propia Elsa ha reconocido en más de una ocasión que, en su día a día, las vanidades típicas de las estrellas de Hollywood se quedan en la puerta de casa y nadie le recuerda a su pareja que ha recibido títulos como el del hombre más sexy del mundo que otorga la revista People cada año ni le aplaude por su forma física.

“Todo ese revuelo resulta muy divertido cuando se trata de tu marido. Para mí, alguien es sexy por lo que hay en su interior. Claro que pienso que es guapísimo y sexy, pero nunca se lo digo porque tampoco quiero que se le suba a la cabeza”, ha apuntado ella.