Luis Enrique Guzmán habla sobre el pleito de su hermana Alejandra Guzmán con Frida Sofía

El tío de Frida dio una entrevista al programa De Primera Mano

Luis Enrique Guzmán, tío de Frida Sofía, asegura que su sobrina estuvo en rehabilitación hace algunos años.

El hermano de Alejandra Guzmán confesó durante una entrevista con el programa De Primera Mano que la influencer ha tenido problemas con las sustancias prohibidas.

“Pues ella toma por prescripción porque estuvo en rehabilitación. Entonces le prescriben, no sé qué tipo de medicamentos. Ella toma precisamente desde que estuvo en tratamiento, se los prescriben precisamente con un seguro que paga Alejandra“, dijo.

Enrique compartió en la misma plática que su hermana adora a Frida y que deberían hablar en persona, porque eso de mandarse mensajes por redes sociales no se le hace muy válido.

“Sí quiero aclarar ciertas cosas para que no haya dudas.

“Yo crecí sin tanto internet, se me hace un poco tonto que se utilice para algo así. Y luego él mismo reflexiona, “se me hace hasta extraño que ella esté haciendo este tipo de declaraciones, incluso de amenazas contra su madre. Yo jamás en mi vida, por lo menos mi generación, no pudo imaginar haber hablado así de su mamá“, agregó.

A Guzmán se le cuestionó sobre las declaraciones de Frida al decir que cuando era niña las personas que la cuidaban le pegaban.

“Yo no sé qué tanto de eso sea cierto, la verdad habría que preguntarle a Frida porque si eso pasó yo nunca lo supe. Desde mi punto de vista a Frida se le dio más amor que a muchas niñas en su situación“, indicó.

Mira aquí la entrevista completa.

ASÍ LO DIJO

“Es porque de enero para acá, las cosas han cambiado un poco. Y eso yo creo que ha hecho que Frida cambie su actitud. Pero ellas se aman y yo amo a Frida también”.

Luis Enrique Guzmán, Tío de Frida Sofía.