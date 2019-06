Sabrina Sabrok se inflará los senos con unos expansores

Sería la cirugía número 52 a la que se someta la argentina

Sabrina Sabrok desea tener las bubis más grandes, por lo que se volverá a aumentar el busto y pasará de unos implantes de 5 mil centímetros cúbicos a 7 mil 500.

A través de un comunicado la también cantante argentina compartió a sus seguidores que fue una empresa francesa la encargada de mandarle unos expansores que aumentarán paulatinamente sus senos, aunque el proceso no será nada sencillo.

A la rubia le van a introducir agua salina en las bubis para que la piel se estire, pero tiene que ser poco a poco para que no sufra ningún daño.

“Ya me enviaron los expansores, me tienen que operar nuevamente para retirarme los implantes que tengo ahora de 5 mil cc y me los colocarán, estos tienen una válvula para que por ahí se introduzca el agua salina.

“Me van a poner 5500 cc, entonces la piel se va estirando y en unos meses más abren la válvula y meten 500cc más, y así hasta llegar a 7500cc que es cuando ya me los retiran y me ponen el implante de silicona permanente, o bien, me quedo con los expansores de agua salina llenos hasta el tope”, compartió.

La cirugía para retirarle los implantes será dentro de 20 días y se realizará en Houston, Texas, algo que tiene muy emocionada a Sabrok.

“Esta sería mi cirugía número 52 y me va a costar 9 mil dólares (175 mil 500 pesos aproximadamente), no es fácil pasar por la recuperación pero para mÌ todo vale la pena con tal de tener los senos que quiero y después mostrarlos en mis películas“, agregó.