Rosie Rivera comparte el secreto de su figura y felicidad en pareja

View this post on Instagram

Celebramos con los seleccionados de @peopleenespanol 50 más bellos. No fuimos parte de la lista en la revista pero nos invitaron a celebrar la belleza y triunfos de los demás. Celebrar el éxito de los demás es bello e importante en un mundo como este. 👗 de @glaudibyjohanahernandez ❤️❤️ 👠 de @wilddivalounge