Más quejas contra ‘Suelta la sopa’ de Telemundo: Acusan a productora de ‘explotar a empleados’

El chisme alrededor del programa de chismes está que arde

Le llueven más problemas a “Suelta la Sopa” de Telemundo y es que parece que habrían más casos negativos alrededor de esta producción. La bomba estalló cuando un camarógrafo demandó al programa de chismes y ahora la reportera basada en Los Ángeles, Nelssie Carrillo, lanzó tremendas acusaciones contra otra productora.

“La senior producer de ‘Suelta la sopa’ de Los Ángeles está más que quemada pues no hace nada y todavía dejó botada a una reportera en Sinaloa sin importarle que fuera de su vida“, escribió la periodista en sus Instagram Stories.

“Otra cosa, cambia las facturas y las arregla a su modo y eso no se puede hacer. A sus empleados los trata mal“, expuso Carrillo.

Nelssie sugiere a otros empleados que han sido tratados mal que también demanden.

“Así como el camarógrafo de ‘Suelta la sopa’ que está demandando deberían salir varios. Lastima que Miami cree que la señora hace todo cuando no hace nada”, concluyó.

“Ayer que publiqué mi queja sobre la senior producer de ‘Suelta la sopa’, pues que me marca“, reveló Nelssie en un video de Instagram Stories.

“No le contesté porque yo no me voy a prestar a contestarle y darle la atención a una persona malagradecida. que explota a sus empleados, que trata mal a la gente, que le miente a la gente de Miami para quedar bien. Sobre todo castiga a la gente cuando ella cree que la debe de castigar y que le de la oportunidad a gente que trabaje como reportero cuando no tiene ni siquiera táctica…”, añadió.