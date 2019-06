¿Es seguro comer un yogur luego de su fecha de vencimiento?

Consumir yogur caduco, es decir, después de su fecha de vencimiento, no es una práctica tan inusual como se pudiera pensar. Quienes lo hacen no se preguntan mucho si es seguro o no, por lo que a continuación resolveremos todas las dudas.

Sobre la fecha de vencimiento

La fecha de vencimiento marca el punto donde no existen garantías de que la calidad del producto o su eficiencia puedan ser correctas.

Esto no quiere decir que el producto se vuelva “malo” de un día para otro, ni mucho menos que puede ser nocivo para la salud. Solo que su consumo conlleva un riesgo más elevado para el cuerpo humano y su composición no está garantizada por el fabricante.

Yogur después de la fecha de vencimiento

Tomando algunos conceptos de la microbiología, podemos decir que los yogures que contienen solamente leche pueden ser comestibles por mucho tiempo, incluso más allá de la fecha de vencimiento, siempre y cuando la tapa se mantenga sellada.

Con el tiempo, la fermentación del yogur aumenta, así como la acidez. Esto favorecería la disminución del potencial contaminante de los microorganismos del yogur, dado que entre más acidez haya, menor será el crecimiento de esos microorganismos.

Pero hay un problema, que está referido a lo ácido que se volverá el yogur. Por tanto, y al menos en el caso de los yogures sin aditivos, deberíamos hablar de fechas de consumo, y no tanto de fechas de vencimiento.