‘Henry Cejudo no está jugando’: el asombroso peleador busca algo sublime en el UFC

'Quiero ser el mejor libra por libra y el mejor atleta que ha competido en los deportes de combate", dice en entrevista

Henry Cejudo es de esos tipos que nacieron para pelear, una habilidad que desarrolló impulsado por el hambre de su niñez y moldeada por la ambición de gloria deportiva.

El campeón olímpico de lucha libre en los Juegos de Beijing 2008 siempre quiere más. Y hoy, que es considerado uno de los mejores peleadores de artes marciales mixtas del planeta, se alista para intentar algo sublime.

Con 32 años de edad y una marca de 14-2, el campeón indiscutible de peso mosca del UFC buscará este sábado en Chicago el cinturón vacante de peso gallo, al medirse con el brasileño Marion Moraes (22-5-1).

El mexicoamericano nacido en Los Ángeles puede imponer un récord casi imposible de igualar: el campeonato en dos divisiones del UFC y un oro olímpico.

Esto nos dijo en una charla acerca de su carrera:

¿Cómo puedes poner en palabras el camino que has llevado en el deporte hasta colocarte en esta posición?

La verdad es el sueño de tenerle fe a lo que tú crees, a lo que tú sabes que te pertenece, y es lo que me ha mantenido para ser el mejor del mundo otra vez. Soy una persona muy bendecida, tengo una buena familia, buenos amigos, y de verdad tener el corazón de competir, y tener personas en mi carrera que me dicen mis verdades.

¿Como cuál?

Pues me dijo mi entrenador que era bien guapo y le creí… (risas). Es reconocer dónde necesitas ayuda, reconocer las dificultades que tienes y que la gente te las diga, pero que te las digan para que hagas algo.

Dices que quieres ser el No. 1 libra por libra.

Sí claro, yo ya fui campeón olímpico, el más joven en la historia de Estados Unidos; soy campeón de la UFC en el peso mosca y quiero ser el mejor libra por libra y el mejor atleta que ha competido en los deportes de combate. Es de tener metas, saber que siempre quiero conquistar una cosa.

¿Cómo está tu nivel de confianza para lograr tu meta?

El proceso que yo hago todos los días, esa es mi confianza; yo sé qué es lo que me va a promover para ser el mejor del mundo, es el proceso, el sacrificio que yo hago, por eso es que soy una persona muy confiada.

¿Pero no es que todos los peleadores a este nivel hacen el mismo sacrificio?

Pero el sacrificio mío es mucho mejor, porque nadie tiene una medalla olímpica, nadie es campeón mundial en dos diferentes deportes, yo tengo una mente de matador.

Platícame de tu técnica.

Yo soy un camaleón, yo le peleo a cualquier persona diferente, tengo diferentes estilos, y tengo la habilidad de hacer eso porque yo tengo la mejor lucha del mundo y tengo al mejor entrenador del mundo (Eric Albarracin). Entonces cuando tienes la habilidad, dinero y tiempo de tu lado es muy difícil que alguien te gane.

¿Sientes que te has tenido que ganar el respeto en el UFC pelea a pelea?

La verdad la gente ya sabía que yo era el futuro campeón, desde el primer año que comencé a hacer las artes marciales mixtas ya me tenían ranqueado. El deporte de la lucha libre olímpica es el más difícil, es como una receta.

¿Cómo valoras hoy aquellos tiempos difíciles de tu niñez, que fue complicada, igual que para tu familia?

Todo lo que me ha pasado en la vida, viviendo una vida noble o pobre, me ha ayudado como persona, como campeón, como hijo, y un día, como padre; me ha ayudado mucho, todos los obstáculos. La gente a veces lo mira como que es algo malo, pero para mí, siendo un niño pasando por hambre, fue todo un propósito para tener más hambre en el futuro y hacerme campeón. Mi familia está bien, estoy aquí por ellos, tengo una mamá (Nelly Rico) que es muy fuerte, que me enseñó todo, cómo ser una persona honesta, trabajar duro y hacer todo por mi familia.

¿Qué mensaje tienes para los chicos?

Es importante que la gente tenga un sueño, especialmente la juventud. Y saber sacrificar. Yo sacrifiqué todo, me fui de mi casa a los 17 años para vivir mi sueño. Y aquí está Henry Cejudo, campeón olímpico, campeón del UFC y soltero, damas y caballeros.

¿Ya vives bien?

Todavía hay un desarrollo en el tema del dinero, pero claro, quiero que me paguen mejor, es normal, necesitamos hacer dinero en las artes marciales mixtas como es en el boxeo. Yo también quiero una mansión en la playa como ‘Canelo”. No quiero que mis hijos pasen por hambre.

¿Qué piensas que va a ocurrir el sábado en Chicago?

(Moraes) Es una persona difícil, un peleador que viene con todo, vamos a dar una guerra, pero al mismo tiempo lo voy a noquear, lo van a ver tirado en el suelo. Henry Cejudo no está jugando, quiere su cabeza