3 razones por las que no pasas de la primera entrevista de trabajo

La información que tengas de la empresa podría abrirte las puertas a otra entrevista

Si logras obtener una entrevista de trabajo en las empresas, pero no consigues pasar al segundo filtro, entonces es posible que estés cometiendo algunos de estos tres errores que suelen bloquear el camino de muchos buscadores de empleo.

Conócelos y aprende a superarlos.

1-No investigas lo suficiente

Una cosa es que tengas toda la experiencia y habilidades que se requieren para el puesto, y otra la actitud con la que vayas a la entrevista.

Si no haces un esfuerzo por investigar la empresa en donde quieres trabajar, dará la impresión de que no estás tomando en serio la oportunidad o que no estás tan entusiasmado por ser contratado.

Por eso, lo mejor es que sepas todo de la compañía, para que puedas platicar sobre eso y des una mejor impresión.

2-No preguntas lo suficiente

En la mayoría de las entrevistas habrá una parte en la que el reclutador te preguntará si tienes alguna duda. Si no aprovechas esta oportunidad para lanzarle una cuestión, podría estarle enviando el mensaje de que realmente no estás interesado en el trabajo en cuestión.

Por eso, lo mejor es que elabores una lista de preguntas sobre la compañía y el puesto que estás solicitando.

3-No haces un seguimiento

A muchos entrevistados no les gusta hacer un seguimiento por temor a parecer demasiado agresivos. Pero, en realidad, no comunicarte con la empresa para ver cómo va el proceso de selección, también podría enviar el mensaje de que no estás muy interesado en ser contratado.

Por eso, lo recomendables es mantenerte en contacto con ellos. Como mínimo, puedes enviarle un correo de agradecimiento a la persona que te entrevistó dentro de las 24 horas posteriores a la reunión.

