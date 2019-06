Esquina migratoria: ¿Mi hijo puede someter mis documentos migratorios aunque yo viva en México?

Alex Gálvez, abogado en migración, responde sus preguntas sobre su situación migratoria

Pregunta

Mi hijo nació en Estados Unidos, pero vivimos en Tijuana. Él ya tiene 21 años y va al Colegio en San Ysidro. ¿Puede someter mis documentos para arreglar mi situación migratoria, aunque yo viva en México?

Respuesta

Sí, un hijo ciudadano de más de 21 años puede someter una petición para su residencia permanente solamente si tiene los próximos requisitos: (1), si ya han pasado más de 10 años desde que usted regresó de los Estados Unidos; (2) si no tiene deportaciones por un oficial en la frontera por usar documentos falsos o por ser encontrada escondida en un carro; (3) si no ha tenido una deportación previa por un juez de inmigración; (4) si no tuvo varias entradas a los Estados Unidos después del 1 de abril de 1997. Recuerde que, si solo tiene un hijo ciudadano de más de 21 años, ese hijo no califica para dar perdones. Solo un papá, mamá o un cónyuge residente permanente o ciudadano americano (EE. UU.) puede dar perdones.

Es importante recordar que la mayoría de castigos migratorios no desaparecen después de los diez años. Un perdón es vital para poder obtener la residencia permanente. Si no tiene castigos, su hijo ciudadano puede arreglarle la residencia aunque no viva en los EEUU. Aunque no es necesario que su hijo viva en los EEUU, si es necesario que trabaje en el país y que gane lo suficiente económicamente. Por el hecho de que su hijo es estudiante universitario y vive en Tijuana, va necesitar lo que se llama un co-patrocinador económico. Un co-patrocinador puede superar el requisito de que su hijo no trabaje y gane lo suficiente. Si piensa que tiene castigos migratorios que necesitan perdones y quiere confirmarlo, puede solicitar el historial que tiene inmigración sobre usted simplemente pidiendo las solicitudes FOIAs de inmigración que son: (1) US Visit FOIA; (2) CBP FOIA; (3) NRC FOIA y el FBI. Si tienen duda, hablen con un abogado de inmigración para pedir las FOIAs y asesorarse sobre los diferente requisitos que pide cada consulado en todo Latinoamérica.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal antes de comenzar cualquier trámite migratorio.