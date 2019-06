Los protectores solares son indispensables para las pieles oscuras

Para aquellos que piensen que su piel oscura los dispensa de preocuparse de usar protección solar, tengan en cuenta el siguiente mensaje de los dermatólogos: los rayos ultravioleta (UV) penetran todo tipo de piel, independientemente del color. Así que las personas de piel oscura también necesitan protectores solares.

Las tasas de cáncer de piel son significativamente menores entre los afroamericanos e hispanos que entre los caucásicos, pero menos riesgo no significa cero riesgos. La incidencia anual de melanoma es de 5 por cada 100,000 entre los hispanos, y de 1 en 100,000 entre los afroamericanos (la cifra es de 26 por cada 100,000 entre los caucásicos), según la American Cancer Society.

Quizá te sorprendan algunos de los riesgos que corres cuando te expones al sol, pero conocerlos te ayudará a mantenerte a salvo bajo el sol.

Los rayos UV dañan todo tipo de piel

“La piel oscura sí contiene un factor de protección solar (SPF, en inglés)”, dijo Amy Wechsler, M.D., una dermatóloga de la ciudad de Nueva York y profesora clínica asistente de dermatología en SUNY Downstate Medical College. Eso es porque las personas más oscuras producen más melanina, un pigmento que le da color a la piel. A mayor cantidad de melanina en la piel, menor la penetración de los rayos UV. Según un estudio del National Cancer Institute, una piel medianamente oscura filtra dos veces más que una piel blanca la radiación UV.

La concentración de melanina crece con la exposición al sol, y entonces nuestra piel se oscurece. Pero ese bronceado no nos protege, es señal del daño causado por el sol. “La exposición a los rayos UV dañan las células, y el cuerpo produce melanina como mecanismo de protección”, dijo David Bank, M.D., director de The Center for Dermatology, Cosmetic and Laser Surgery en Westchester County, N.Y.

Las personas de color no se queman tan rápido como las de piel clara, pero aún así pueden sufrir quemaduras de sol. En un estudio de 2014, investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y del National Cancer Institute reportaron que el 13% de los afroamericanos y el 31% de los hispanos encuestados habían sufrido de al menos una quemadura en el último año. El enrojecimiento de la piel es señal del daño causado por el sol. Puede que este no sea tan evidente en las personas de piel oscura, pero la piel se siente caliente, tensa y adolorida.

Pasar tiempo bajo el sol envejece la piel

El daño causado por la exposición a los rayos UV hará que tu piel luzca envejecida. “El fotodaño en las personas oscuras produce flacidez en la piel, pérdida de volumen en el rostro e hiperpigmentación”, dijo Jeanine Downie, M.D., una dermatóloga que tiene su práctica privada en Montclair, N.J. “Mientras que las arrugas y las líneas finas aparecen primero entre las personas de piel clara, entre las personas de piel oscura ocurren cambios en la pigmentación que producen manchas oscuras y tonos disparejos en la piel”.

Puedes hallar un protector solar que se adapte bien a ti

Independientemente del color de tu piel, la American Academy of Dermatology (Academia Estadounidense de Dermatología) recomienda el uso de protectores solares de 30 SPF o más. También recomienda que las aplicaciones se hagan cada dos horas o inmediatamente después de nadar o de sudar mucho.

Los investigadores de los CDC encuestaron a más de 4,000 estadounidenses y les preguntaron sobre la frecuencia con que usaban protector solar en la cara o partes del cuerpo expuestas al sol, en situaciones en las que pasaban una hora o más bajo el sol. Entre los hombres, el 4% de los negros y el 16% de los hispanos usaban el protector en la cara y el 7% de los negros y el 12% de los hispanos lo usaban en su cuerpo. Las mujeres usaban los protectores solares más que los hombres. El 15% de las mujeres negras y el 36% de las hispanas lo usaban en la cara y el 10% y el 26%, respectivamente, lo usaban en el cuerpo.

Muchos protectores solares son espesos, pastosos y blancos, lo cual no es ideal para personas que tienen tonos de color oscuro. “Nadie quiere lucir ceniciento”, dijo Wechsler. “Encontrar el protector más adecuado requiere de ensayo y error, pero las fórmulas más líquidas y transparentes posiblemente sean las mejores opciones”.

Hay varios protectores solares probados por Consumer Reports que no dejan un tono blancuzco en la piel oscura. Abajo verás la lista de productos.

Cualquier cambio en la piel es una mala señal

Aún cuando el cáncer de piel es menos frecuente entre las personas de piel oscura, tanto los afroamericanos como los hispanos tienen altas tasas de mortalidad en los casos en que desarrollan la enfermedad. Esto se debe en parte a que, con frecuencia, no reciben los diagnósticos a tiempo. En un estudio publicado en 2006 en la revista Archives of Dermatology, los investigadores analizaron 1,690 casos de melanoma. Encontraron que el 26% de los hispanos y el 52% de los afroamericanos eran diagnosticados cuando la enfermedad ya estaba avanzada (comparado con 16% de los caucásicos).

Una razón por la cual las personas de piel oscura no reciben el diagnóstico de cáncer hasta ya avanzada la enfermedad es porque las primeras señales no son advertidas. “El cáncer de piel luce distinto en distintos tipos de piel”, dijo Downie. “Y, con frecuencia, los médicos no piensan en el cáncer de piel cuando tratan a personas de piel oscura”. Pero Downie advierte que cualquier cambio en la piel vale la pena que lo vea un dermatólogo: un nuevo lunar, o uno que crece o cambia, secciones de la piel que cambian de color, una costra que no se cura, una mancha oscura debajo de la uña.

El cáncer de piel se puede producir incluso en zonas que rara vez reciben sol

Los blancos caucásicos típicamente desarrollan cáncer de piel en aquellas zonas de su cuerpo que tienen la mayor exposición a los rayos UV. Lo contrario ocurre entre los afroamericanos. Las plantas de los pies, las palmas de las manos, y las zonas debajo de las uñas son los lugares donde la gente de color suele desarrollar cáncer de piel. El cantante Bob Marley murió de un melanoma que empezó debajo de una uña del pie.

Tus cicatrices son zonas vulnerables al cáncer de piel

Si tienes cicatrices –especialmente de las causadas por quemaduras termales o químicas– mantente alerta y protégelas del sol. Las zonas de la piel que están inflamadas o tienen cicatrices son las que tienen mayor probabilidad de desarrollar un cáncer de piel distinto del melanoma. Pueden poner tu vida en peligro si no las vigilas. De acuerdo a un estudio del National Cancer Institute, cuando una persona de piel oscura desarrolla un cáncer de células escamosas en una cicatriz vieja, hay un 20 a 40% de riesgo de que este se disemine. Si ves que una cicatriz te cambia de forma brusca, se inflama o se altera de alguna u otra manera, visita a tu dermatólogo.

Revisa estos protectores solares. Tuvieron un buen desempeño en las pruebas de Consumer Reports y no dejan un tono blancuzco en la piel.

Inscríbete para recibir Lo último – nuestro boletín mensual. Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2019, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.