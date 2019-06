El polémico argentino Ricardo Centurión llega al Atlético San Luis

El técnico Alfonso Sosa quiere olvidar su 'mala fama' y concentrarse en lo que el delantero puede hacer por el cuadro potosino

CANCÚN, México – En su último club, Racing, empujó a su técnico Eduardo Coudet, pero esos antecedentes del delantero Ricardo Centurión no pesan en el Atlético San Luis.

El técnico del cuadro potosino le da un voto de confianza al argentino.

“Lo primero que le dije ayer delante del grupo es que no me interesa lo que haya hecho anteriormente. Me interesa lo que haga de ahora en adelante, queremos trascender y que nos ayude. Es un gran grupo el que lo ayudará.

“Queremos que todo lo que hizo o dejo de hacer, que no estemos directamente involucrados. Tenemos un jugador importante en el sentido de que marca diferencia en el campo y está contento”, mencionó Alfonso Sosa durante la Semana del Fútbol que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, México.

El técnico también expuso que se debe reducir el número de extranjeros en el balompié nacional; le parecería correcto que haya un máximo de cinco foráneos en la cancha y no nueve como ocurre en la actualidad.