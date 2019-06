Supuesto narco niega vínculos en ataque a David Ortiz, en República Dominicana

Joel Galván, cuya foto circula en varias fotos en redes como Facebook, dice que está dispuesto a ser entrevistado

Un joven, identificado como Joel Galván, se desvinculó de publicaciones en redes sociales que lo ubican como un supuesto narco que mandó a matar al exjugador de los Medias Rojas, David Ortiz, en un club de Santo Domingo, en República Dominicana.

Aunque las autoridades en ese país no han rechazado ni confirmado la teoría del ataque de asesinos a sueldo, en redes como Facebook se disparan las especulaciones sobre una supuesta relación extramarital del “Big Papi” con la esposa de un capo como detonante de la balacera en el club Dial este pasado domingo.

Galván, uno de los afectados por los rumores, tuvo que salir públicamente a desmentir que este relacionado con el ataque.

Una foto suya aparece en varios posts en los que también se ve a la chica del presunto triángulo amoroso que reportan de manera extraoficial medios en RD y fuera del país.

En un video que reseñan medios dominicanos como El Día, el joven niega cualquier vinculación con el caso.

“Quiero hacer unas aclaraciones. Mi nombre es Joel Galván, he visto que me están vinculando al caso David Ortiz, con el cual no tengo ningún tipo de relación, me gustaría que me desvinculen de este tema”, indica Galván por medio un video colgado en la cuenta de Instagram “entelevisiónRD”.

“Actualmente, me encuentro en Estados Unidos por asuntos personales y estoy a disposición de cualquier interrogatorio de cualquier tipo hacia mi persona. Me reitero a sus órdenes…”, agrega el joven que se encuentra en Nueva York.

Aunque las autoridades descartaron que se tratara de un intento de robo, no han especificado el móvil del ataque, por el que un hombre fue arrestado.

Ortiz, una leyenda dominicana del béisbol, fue trasladado este lunes a Boston para continuar el tratamiento. Al momento, el expelotero, al que le dispararon por la espalda, se encuentra estable.