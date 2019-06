Fernando Ricksen anuncia su muerte y organiza una fiesta para despedirse

View this post on Instagram

#Repost @cmon_the_hoops_celtic Привет. У меня особенный вечер 28 июня. Бороться становится все тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Hello.28 of June will be a special night for me. Since fighting becomes so difficult so that will be my last night. Hope to see you soon🙏💪 #fernandoricksen #football #sport #help #rangers #zenit #fczenit #scotland #netherland #фернандориксен #милосердие #футбол #зенит #фкзенит #рпл #фнл #россия