Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Sábado 15

Festival de bestias

Leones, unicornios, tigres, dragones barbados y cuanta bestia puedan pensar merodearán en el festival familiar que celebrará el Museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) en el marco de la exhibición “Book of Beasts: The Bestiary in the Medieval World”, que tiene lugar actualmente en esa localidad. Los asistentes podrán crear sus propias bestias, ver obras de teatro con títeres como protagonistas, escuchar cuentos fantásticos, participar en talleres de arte y ver presentaciones de baile. 10 am a 6 pm. Entrada gratuita; no se necesita reservación. Informes (310) 440-7300 y Getty.edu.

Taller teatral

La compañía de teatro Off The Tracks presentará la lectura de la obra “The Last Firefly”, de Naomi Iizuka en el quinto piso del Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Además habrá un taller práctico. La obra sigue la trayectoria de Boom, quien busca a su padre desaparecido. En esta actividad, e inspirados por los personajes y sus aventuras, los asistentes crearán su propia utilería. Pueden participar niños de 5 años en adelante. Deben estar acompañados de un adulto. 10 am. Entrada gratuita. Se necesita reservación. Informes (213) 972-8028 y ctgla.org/community.

25 años del Petersen

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) cumple 25 años de existencia y lo celebra con una fiesta que tendrá lugar en toda la cuadra donde se ubica este local. Se exhibirán vehículos raros y habrá colchones para brincar, entre otras actividades. Para toda la familia. 6 a 9 pm. La entrada a la fiesta es gratis, aunque es necesario hacer reservación. Informes (323) 930-2277 y aaa.com/carshow.

Fiesta de tacos

Por primera vez tendrá lugar el festival Taqueando, que organiza el crítico de comida Bill Esparza, y en el que los asistentes tendrán la oportunidad de probar todos los tacos que deseen con el pago del boleto de entrada. Participan chefs del sur de California, México y otras regiones de Estados Unidos, y entre los locales de comida que presentarán sus creaciones están Amor y Tacos, Aquí es Texcoco, Asadero Chikali, Bar Amá, Barrio Café, B.S. Taqueria, Birrieria Nochistlán, Tuétano Taquería, Burritos La Palma, Cacao Mexicatessen, Carnitas El Momo, Chicas Tacos, Petty Cash Taquería, Poncho’s Tlayudas, Sonoratown y Tacolazo. El evento se realiza en Skylight Row DTLA (777 S. Alameda St., Los Angeles) de 1 a 5 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos $45 a $75. Informes taqueandofest.com.

Festival del orgullo gay

La ciudad de Santa Monica celebrará el orgullo gay en el Promenade (1351 3rd St., Promenade, entre Wilshire y Colorado, en Santa Monica), donde habrá una fiesta que incluye música de DJs, un show de travestis, uno de comedia, poetas, músicos, una sección para que los niños realicen manualidades entre muchas otras actividades. Todo esto como parte del SaMo Pride. A partir de las 3 pm. Evento gratuito. Informes downtownsm.com.

Domingo 16

Concierto de la nostalgia

El show Los grandes del ayer reúnela en un solo escenario a los cantantes y grupos Palito Ortega, Piero, Braulio, Jeanette, Los Panchos, Los Iracundos y los Ángeles Negros. Todos ellos vivieron sus glorias en las décadas de los setentas, ochentas y noventas. Ahora regresan para ofrecer una noche de nostalgia a sus seguidores en el teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles). 8 pm. Boletos $40 a $130. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Día del Padre con Cheque

Celebrar el Día del Padre con Ezequiel Peña ya se ha convertido en una tradición. El charro jalisciense, como cada año en esta fecha, realiza un concierto en el Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera) en el que canta montado en sus caballos de la alta escuela y acompañado de música de banda. Participan también Los Destructores de Memo Ocampo. Evento para toda la familia. 1 pm. Boletos $50 a $80. Informes (562) 695-0747.

Velada de boleros

La serie musical anual Boleros de noche se efectuará por cuarta ocasión en el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey) con la participación de Lily Hernández y Julián Torres. El repertorio de esta ocasión incluye temas de compositores mexicanos y cubanos. 7 pm. Boletos $35. Informes animoproduction.com.

Lunes 17

Noche de nostalgia

Una de las bandas de música romántica más emblemáticas de los años setenta, Los Terrícolas, visitarán la ciudad para ofrecer un show en el Panamerican Night Club (2601 W. Temple St., Los Angeles). El grupo venezolano promete una noche llena de romanticismo con la interpretación de temas clásicos de su repertorio, entre ellos “Vivirás”, “Te juro que te amo” y “Luto en mi alma”. 8 pm. Boletos $20 a $25. Informes (213) 386-2083 y panamericannightclub.com.

Martes 18

Concierto con Bocelli

El cantante italiano de ópera, Andrea Bocelli, uno de los tenores más populares de los últimos años, ofrecerá dos shows en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), el martes y el miércoles, en los que interpretará temas de su repertorio com “Sogno”, “O Mare E Tu’ y “A Volte Il Cuore”. Ambos días 8 pm. Boletos $80 a $698. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.