Ahora es ‘Jona’ el que está en duda para el Tri a horas del debut en Copa Oro

La selección mexicana es un verdadero hospital de cara al torneo de selecciones de la Concacaf

LOS ANGELES, CA – Jonathan dos Santos tiene un golpe en el talón derecho que lo pone en duda para el debut en la Copa Oro, el sábado contra Cuba.

“Me molesta un poco, me impide un poco correr, estar al 100 por ciento, pero espero entrenar con el equipo y estar para el partido.

“Espero que se quite el dolor, van tres o cuatro días, va disminuyendo el dolor, quiero jugar ante Cuba, quedan tres días, voy a hacer hasta lo imposible por estar, pero lo primero es la salud, no es nada grave, pero es el talón donde te llevas todo el peso del cuerpo”, dijo a Televisa Deportes.

Jonathan se lastimó durante el partido anterior contra Ecuador.

La situación inquieta dada la gran cantidad de lastimados en el Tri, como Héctor Moreno, Jorge Sánchez y Edson Álvarez.

El volante espera su consolidación en este proceso de Gerardo Martino.

“Ojalá que esta pueda ser mi era, siempre me ha costado mucho el venir a la selección y ganar el lugar, no estoy diciendo que ahorita me lo he ganado, hay jugadores muy importantes en medio campo, lo más importante es que hay competencia, me siento muy bien, confiado, en el mejor momento de mi carrera”, expresó.