‘Quemen esa falda’: Adamari López y las terribles burlas por su atuendo en ‘Un nuevo día’

La presentadora sigue siendo blanco de críticas

Adamari López es la consentida del público latino que sintoniza “Un nuevo día” cada mañana. Es ese cariño que tiene la audiencia con la “chaparrita” que mueve mucho cada que se comparte una foto de ella en las redes sociales.

La cuenta en Instagram del matutino de Telemundo publicó una imagen de su atuendo del día de hoy que consistía de una falda blanca y una blusa negra. Debido a lo que aman a López, a muchos no les gusta como la visten en el programa de entretenimiento y así dejaron sentir sus opiniones dentro de la sección de comentarios.

“Por favor quemen esa falda. La que escogió el atuendo de Ada la hizo lucir horrible, por favor compren un espejo”, comentó un fan. “No me gusta su falda, se le ve mucho estomago”, otro seguidor agregó. “Hoy su vestimenta la hace lucir con mucho peso”, otro usuario escribió. “Ella es hermosa pero esa falda no le queda para nada, se ve muy mal, no deberían vestirla así sola la perjudican”, también se pudo leer entre los comentarios.

Pero afortunadamente sus verdaderos fans salieron a escribirle mensajes bonitos y no todo fue malo.

“Ella es espectacular, llena de gracia, carácter, arrolladora que cuando se ríe opaca cualquier outfit”, un admirador escribió. “Hermosa como siempre, un ser humano tan humilde”, se pudo leer entre los mensajes.