Aracely Arámbula de ‘La Doña’ dedica tierno mensaje a Edith González, ‘Doña Bárbara’

Güera bella hoy me dolió tanto leer tu partida ✨pero se que tu fuerza y tu luz seguirán siendo ejemplo de lucha para mucha gente , nos dejas tantas historias y grandes momentos 🙏🏻 fue un honor para mi hacer tus grandes éxitos y tener la suerte de decírtelo y compartir , seguiré admirándote como siempre porque el amor nunca muere ✨🙏🏻✨🎬 bendiciones para tu mamá y tu hija 🙏🏻✨