Demandan al gobierno de Trump por negar la libertad bajo fianza a inmigrantes

ACLU denuncia que sean los propios migrantes quienes tengan que probar que no son un peligro y que no huirán

El gobierno de Estados Unidos detiene a inmigrantes a los que no da la opción de libertad bajo fianza, según figura en una demanda colectiva que interpuso este jueves la Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

Las oficinas de la organización en Massaschusetts y Nueva Hampshire acusan al gobierno de violar la constitución cada vez que en una audiencia de fianza obliga migrante a demostrar que no constituye un peligro y que no existe riesgo de que huya, según la información publicada por The Associated Press. La demanda afirma que esto hace que migrantes que podrían estar en libertad permanezcan encerrados al no poder “deshacerse de la carga de la prueba”.

Los abogados solicitan una orden judicial que especifique que es el gobierno quien debe cargar con la prueba. De hecho, según aseguran, varias cortes han ratificado la ilegalidad de esta práctica.

“Esta demanda plantea un problema alarmante debido al proceso negado a quienes tienen el acceso más difícil a un abogado” -declaró en un comunicado SangYeob Kim, colaborador jurídico de ACLU en la oficina de Nueva Hampshire. “Para mantener a alguien encerrado en este país, el gobierno debe mostrar por qué deben estar detenidos: pero para los inmigrantes este no es el caso”, añadió Kim.

En la demanda se mencionan tres casos de inmigrantes que podrían permanecer tras las rejas durante su proceso de inmigración, en caso de que la corte no intervenga. Los abogados buscan ayudar a las personas que se encuentren en esa situación en Massachusetts y en otros estados de Nueva Inglaterra.