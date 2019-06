López Obrador pide a Slim no cerrar mina en Chihuahua

Con ello conllevaría a una gran pérdida de empleos, dijo el mandatario mexicano

MÉXICO – El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un llamado al empresario Carlos Slim para que evite el cierre de una mina en Chihuahua, pues ello conllevaría a una gran pérdida de empleos.

“Los asuntos que me trataron de que están cerrando las minas y de que están dejando sin trabajo a la gente. Desde aquí, desde Parral, le hago un llamado respetuoso, afectuoso, porque sé que es un empresario con dimensión social, le hago un llamado a Carlos Slim -que tiene esa mina- para que no la cierren y no dejen sin trabajo a la gente, para que siga habiendo empleo en toda esta región”, urgió López Obrador.

Durante un evento de entrega de programas del bienestar en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el Mandatario federal presentó a Francisco Quiroga como el encargado de la minería.

“Quiero aprovechar para presentarles al maestro Francisco José Quiroga Fernández, él es subsecretario de economía encargado de la minería. Y ya se descentralizó todo lo que es la minería, va a estar en Chihuahua. Él ya está despachando aquí en Chihuahua”, informó.

Desde el pasado 16 de mayo, trabajadores de la mina Concheño del grupo Minera Frisco -propiedad de Carlos Slim y que se ubica en el Municipio de Ocampo- permanecen en paro parcial de labores, porque denunciaron un pago injusto en el reparto de utilidades, debido a que sólo les entregaron tres mil 800 pesos por trabajador.