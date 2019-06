Mexicano va por Récord Guinness de ver más veces ‘Avengers: Endgame’ en el cine, ¡ya le faltan muy pocas!

Round/View 120

Ant-man? Ant-man, I know you know that. I need to talk to you guys!!#avengersendgame #tigrevengador @Avengers @Russo_Brothers @ChrisEvans @GWR @jimmyfallon @MarvelLATAM pic.twitter.com/J3ZPmotwai

— Agustin Alanis (@agalanis17) June 15, 2019