Clarissa Molina: Tras decir adios, la belleza de ‘El Gordo y La Flaca’ de Univision, habla de lo que sigue

View this post on Instagram

Así me despedido ante ustedes de mi último día rodando la película @losleonesmovie bien Dominicana con mi tubi y ganchito! Si Rihanna pudo yo también! 😂😂😂😂 Gracias @zumayacordero @caribbeancinemasrd @bougroup @frankperozo @celinestoribio y a toda la producción por otra gran experiencia y hacerme crecer como actriz, agradecida de por vida! Compartir con mis compañeros en escena es magia y aprendizaje tras aprendizaje. Y ustedes prepárense para rugirrrrrr, si la primera les gustó ay ay ay ay ay!!!! #NicoleLeon #losleonesmovie #actress #moviefilm #clarissamolina #graciasdiosportodo #seguimosadelante