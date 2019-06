De Canelo a Dumbo: charla con Michael Buffer, la voz legendaria del boxeo

El presentador de mil batallas hizo un viaje a su infancia al ser parte del elenco de la película de Disney

Michael Buffer, a sus 74 años, sigue siendo una figura prominente del boxeo como presentador de ring que aparece en las grandes funciones. Pero el autor de la famosa frase “Let’s get ready to rumble” con la que pone de pie a los aficionados antes de las peleas, experimentó recientemente un viaje a su niñez.

Buffer fue parte del elenco de la película Dumbo, en la que, raro, no se interpreta a sí mismo.

“Fue grandioso. Siempre desde que era niño fui un fan de Disney y también soy fan de Tim Burton, uno de los grandes directores de cine que hay en el mundo”, dijo Buffer en una entrevista. “Y poder trabajar con Tim, con Colin Farrell, Eva Green… y poder conocer a Dumbo fue muy emocionante”.

El cine no es para nada algo nuevo para Buffer. Su palmarés incluye 21 películas en las que ha aparecido. Pero en Dumbo, una producción de enorme éxito, fue distinto.

“Casi siempre me he interpretado a mí mismo, en peleas, como en Rocky y Creed. En esta ocasión fue una oportunidad de vestirme con ropa de los viejos días del circo, fue emocionante”, relató Buffer, quien hizo una interesante observación.

“No creo que haya un circo hoy en día que sea como cuando yo iba al circo siendo niño, con tres pistas como en los 50’s. Hoy la gente está más consciente del abuso animal. Una de las cosas en Dumbo es el hecho de que se reconoce que los animales han sufrido de abuso, y eso me agradó mucho; mi esposa y yo hemos estado involucrados con una causa caritativa para perros rescatados que fueron abusados y abandonados, y eso es algo importante en mi vida”, reveló.

Por cierto, Buffer elogió la creatividad del director Tim Burton, quien le sugirió durante la filmación adaptar su famosa frase registrada en el ring para la presentación de Dumbo: “Let’s get ready for Dumbo”.

“Ojalá pudiera recibir crédito por la idea, pero fue toda de Tim”, dijo Buffer.

El elegante locutor conoció de cerca al actor Colin Farrell, y se llevó la sorpresa de que el originario de Dublín, Irlanda, nunca había asistido a una pelea de boxeo.

“Estábamos en Londres y lo llevé a ver peleas y le encantó”, contó Buffer. “Unos meses después, de regreso en Inglaterra, hubo una pelea de campeonato de peso completo en Cardiff, y manejó desde Londres para verla. Logré enganchar a otra persona al deporte del boxeo y se trata de una superestrella del cine”.

Respecto al estado que guarda el boxeo actual, a Buffer le gusta lo que ve.

“Creo que muchos de los cambios en el boxeo son buenos para el aficionado por el acceso que hay. La empresa DAZN está reescribiendo la manera en que los fans miran las súper peleas”, opinó Buffer. “Tú sabes, pagas 10 dólares al mes como con Netflix y tienes peleas cada semana y puedes ver a Canelo o la gran sorpresa que vimos de Andy Ruiz siendo en el primer mexicano en ser campeón de los completos”.

Por cierto, Buffer, que ha visto de cerca cientos y cientos de peleas de campeonato, considera que el triunfo de Ruiz sobre Anthony Joshua va directo a la historia.

“Alguien me preguntaba cuál ha sido la mayor sorpresa que he visto en el boxeo y dije que pensaba que era la del sábado (1 de junio). Inimaginable, la gente decía que Andy estaba gordo… Sabes, muchas veces un peleador es un peleador, no siempre un boxeador, y él mostro que es un peleador: manos rápidas, buena defensa, y buena quijada. Son tiempos emocionantes para el boxeo”.