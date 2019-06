Niurka Marcos explota contra reportera que le dice que Edith González fue la mejor ‘Aventurera’

La reina del escándalo volvió a hacer de las suyas

Niurka Marcos perdió la paciencia cuando una reportera le tocó el tema de Edith González y los roces que tuvo con la actriz en el pasado además de decirle que esta última fue la mejor “Aventurera”.

“Está muy fuera de lugar tu comentario“, contestó la cubana enfrentando a la reportera levantándose de su silla. “No hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo de esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó“.

Recordemos que Marcos fue muy crítica de González en su interpretación de Elena Tejero en el musical mexicano y dejó en claro quien fue la mejor.

“Yo fui la mejor aventurera I’m sorry for everybody”, continuó. “Ojalá le hubieran hecho ese homenaje [a Edith] en vida. Cuando yo me pele con 100 años hagan un reventón de una semana pero háganme todos los homenajes que quieran en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta porque nadie es perfecto“.