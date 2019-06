Ir a la universidad es difícil, pero no hacerlo complicará más la vida

La compleja situación en Estados Unidos de un estudiante que es el primero en obtener una educación superior en su familia

César Cruz no planeaba ir a la universidad. Ni siquiera hubiera puesto un pie en la sala de pruebas en el Glendale Community College, en California, si su amigo y su profesor de secundaria no hubieran conspirado para llevarlo allí bajo el pretexto de ir a dar un paseo en bicicleta.

Cruz tomó la prueba. Se colocó en cursos de nivel universitario, pero todavía no quería inscribirse. No veía la conexión de ir al colegio comunitario. En lugar de convertirse en un estudiante de educación superior de primera generación, quería conseguir un trabajo y ayudar a sus padres a pagar los gastos de la familia.

Entonces su profesor de preparatoria se lo dijo de esta manera.

“El preguntó: ¿Sientes que puedes ser más efectivo si solo trabajas y haces el mismo trabajo que ellos?”, recordó Cruz. “¿O crees que puedes retribuirles siendo mejor que lo que están haciendo? Si solo haces el mismo trabajo que ellos, no habrás roto el ciclo”.

Cruz se matriculó en un colegio comunitario. Ahora él está estudiando inglés en la Universidad Politécnica Estatal de California en Pomona, y está asesorando a jóvenes indocumentados.

Las historias de familias adineradas que compran su ingreso a las universidades de élite han dominado las noticias últimamente. Pero los estudiantes de primera generación como Cruz no necesitan seguir los titulares para saber que el sistema no es justo.

Como inmigrante indocumentado, persona de color, estudiante universitario de primera generación y alguien que habla inglés como segundo idioma, Cruz sabe que el sistema educativo de Estados Unidos está en su contra. Esa es una de las razones por las que trabaja con jóvenes indocumentados. Quiere que tengan el apoyo que él no tenía en la escuela intermedia y preparatoria.

Los estudiantes cuyos padres no asistieron a la universidad tienen menos probabilidades de matricularse, y tienen menos probabilidades de graduarse, según los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Un estudio realizado por el centro determinó que aproximadamente un tercio de los estudiantes de la primera generación abandonaron la escuela al tercer año, en comparación con solo el 14 por ciento de los estudiantes cuyos padres también asistían a la universidad.

“Tantos jóvenes de color no tienen ese conocimiento intergeneracional: un padre o miembro de la familia que haya pasado por el proceso”, dijo Eric Ford, director de The Choice Program en la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore (UMBC). “El proceso es muy intimidante para ellos. No saben lo que se necesita para tener éxito”.

Ford señaló que los colegios y las universidades pueden ser lugares especialmente intimidantes para los estudiantes de entornos desfavorecidos que no quieren pedir ayuda. Y a menudo las escuelas no buscan estudiantes vulnerables para ofrecerles asistencia.

Pero, una educación universitaria puede ayudar a sacar a una familia de la pobreza. Los datos analizados por Opportunity Insights en la Universidad de Harvard muestran que los estudiantes de entornos ricos y pobres ganan aproximadamente la misma cantidad después de graduarse de la universidad. Pero, los investigadores también encontraron que en las escuelas que obtienen los mayores beneficios económicos, la matrícula de estudiantes de escasos recursos disminuyó después de 2000.

Un énfasis en las pruebas estandarizadas, los campus no acogedores y una gran cantidad de otros factores puede impedir que los estudiantes con bajos ingresos obtengan títulos universitarios. Y la deuda de los préstamos estudiantiles puede socavar la promesa de estabilidad económica después de graduarse.

La acumulación de préstamos estudiantiles es una de las razones por las que la educación universitaria no siempre significa una igualdad económica para las familias de color, según Mark Huelsman, director asociado de políticas e investigación de Demos, una organización sin fines de lucro de investigación y litigios con sede en Washington DC que defiende Cuestiones de equidad.

“Las familias blancas que no se graduaron de una escuela secundaria, tienen el mismo nivel de riqueza que una familia negra con educación universitaria”, dijo Huelsman. “Todo esto ha llevado a un sistema donde las familias negras en particular, pero también las latinas, tienen menos riqueza para enfrentar los retos cuando se trata de pagar esa deuda”.

La acumulación de deuda por educación es un problema relativamente nuevo, agregó Huelsman. Los préstamos estudiantiles se hicieron más comunes a medida que los fondos públicos disminuían y las universidades con fines de lucro echaban raíces.

“No fue sino hasta la década de los 90 que se tenían más posibilidades de endeudarse que de estar libre de deudas”, dijo Huelsman.

A esto se agregan las desventajas relacionadas con el racismo y la pobreza institucionalizados, y algunos estudiantes tienen que superar grandes obstáculos en su camino hacia la universidad. Estas barreras son aún más altas si los padres no están equipados para guiarlos a través del proceso.

“Los padres son clave para la preparación universitaria”, dijo Gloria Corral, presidenta y CEO del Parent Institute for Quality Education (PIQE/ Instituto de Padres para la Educación de Calidad). “Los padres piensan que, porque su hijo se está graduando, eso significa que están listos para la universidad. Piensan que porque están haciendo todo lo que hacen y que el niño va a la escuela y progresa, eso significa que los padres están haciendo lo que deben hacer”.

Los maestros no están capacitados para ayudar a los padres a entender los requisitos de la universidad, agregó Patricia Mayer, vicepresidenta de desarrollo de programas en PIQE. Ella dijo que los maestros no siempre son de las comunidades a las que sirven, lo que crea una ruptura aún mayor en la comprensión.

“¿Cómo puede nuestro sistema, el país más rico del mundo, el país más poderoso del mundo, cómo podemos tener un sistema que no de prioridad a la relación entre una familia y el maestro?”, dijo Mayer.

Amy Rolph es una periodista que vive en Seattle.