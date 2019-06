Matan a “El Chilaquil”, sicario que trató de rescatar a reo en Cancún

El cuerpo del criminal quedó en el asiento del conductor, junto a uno de sus cómplices

MÉXICO – Al sicario conocido como “El Chilaquil” no le salieron las cosas como las tenía planeadas para rescatar, junto a su comando armado, a uno de sus cómplices de la cárcel de Cancún, en el sureño estado de Quintana Roo.

“El Chilaquil” fue abatido a tiros en un frustrado rescate de “El Sincler”, uno de sus cómplices que era trasladado al penal de Cancún.

El sicario iba a bordo de una camioneta, que era escoltadas por otras dos unidades cuando abrieron fuego contra la patrulla donde era trasladado “El Sincler”, pero los agentes repelieron la agresión y mataron a “El Chilaquil”, que quedó en el interior de la unidad en la que viajaba, junto a uno de sus cómplices.

“El Chilaquil” portaba identificaciones apócrifas de la Policía Federal, su cuerpo quedó en la camioneta Ford Expedition que se estrelló en la acera tras ser baleada.

En la unidad se encontraron un arma de fuego de 9 milímetros, una cangurera con dos cargadores, otras dos armas de calibre 45, una radio portátil, una identificación de la Policía Federal (apócrifa) y dos celulares, destaca el reporte de la policía.

La novia del sicario posteó en Facebook sobre la muerte de “El Chilaquil”.

“Descansa en paz, mi baboso, te quiero mucho” y otra más con las palabras “Siempre te recordaré así, mi baboso, alegre, baboso, cariñoso. Gracias por todo, tuvimos planes que no concluimos por circunstancias de la vida, no pudimos seguirlas, pero fueron los mejores planes que hice y la ilusión que tuvimos, tú sabes que es, te quiero un chingo cabrón, me duele todo esto. Te extrañaremos, descansa en paz”, destaca el post.