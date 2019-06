Personal de Chivas oculta a Oribe Peralta en un vehículo blindado

El exjugador del América llega a Guadalajara al estilo de un político o de una estrella de rock

Oribe Peralta llegó este martes a Guadalajara, pero su presencia fue resguardada por empleados de seguridad de las Chivas.

El veterano de 35 años viajó desde la Ciudad de México en un vuelo comercial, en el que aterrizó después de las 10:20 horas locales (11:20 am ET / 8:20 am PT), pero el personal del club rojiblanco tramitó con las autoridades de la terminal aérea el sacar al jugador por la zona de vuelos privados y así evitar el contacto con los aficionados y con los medios que ya le esperaban desde temprana hora.

Peralta fue sacado en un vehículo blindado y con vidrios polarizados, al estilo de un político o de una estrella de rock.

El delantero fue trasladado a su hotel, para luego tener una reunión con la directiva, hacer exámenes médicos y grabar su presentación para los canales oficiales en redes de Chivas.

Peralta se presentará a entrenar con el equipo hasta el jueves en Verde Valle.