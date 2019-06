Luego del acoso ahora Trump felicita a López Obrador

Luego de dos tensas semanas entre el presidente Donald Trump y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de EEUU lo felicita públicamente.

Trump, felicitó este miércoles a AMLO por la ratificación del Tratado comercial México-EEUU-Canadá (T-MEC) en el Senado mexicano y pidió al Congreso de su país que haga lo mismo.

“Felicitaciones al presidente López Obrador -México votó por la ratificación del USMCA (siglas en inglés del T-MEC) hoy por un gran margen. Es tiempo para que el Congreso haga lo mismo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Congratulations to President Lopez Obrador — Mexico voted to ratify the USMCA today by a huge margin. Time for Congress to do the same here!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2019