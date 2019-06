No fue accidente: El vestido de Cardi B con transparencias que dejan ver su ropa interior e íntimo tatuaje

View this post on Instagram

My Fav Bad As Fuck @iamcardib 😍😍 #takeoff #press #kaosvegas #newyork #bronx #ericamena #safaree #hustlersmovie #jlo #clout #peoplelovecardi #wishwish #press #money #wethebestmusic #freejt #CardiB #bardigang #bardi #qcthelabel #celebslovecardi #cardivenom #invasionofprivacy #belcalisalmanzar #regram #citygirls #kulturekiaricephus #offset #migos #queenofrap #PressChallenge