Oribe Peralta rompe el silencio y revela porqué dejó al América por las Chivas

Las declaraciones del futbolista encendieron aún más la polémica

Oribe Peralta rompió el silencio y habló por primera vez frente a los medios ya como nuevo jugador de las Chivas del Guadalajara, equipo al que defenderá a partir del torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

En una entrevista publicada por Chivas TV a través de las redes sociales, el “Cepillo” Peralta sorprendió al declarar que las Chivas son el equipo más importante del país después de la Selección Mexicana.

“Chivas es el equipo, que después de Selección, es el equipo importante”, dijo el ahora exdelantero de las Águilas del América.

“Si tuviera una mentalidad de perdedor nunca hubiera aceptado venir acá, nunca hubiera tomado este riesgo. Aunque supiera todo lo que iban a hablar, para mi es una motivación, llegar aquí a mis 35 años que se me considere como un referente”, agregó el futbolista.

🎥 No te pierdas las primeras palabras de @OribePeralta como nuevo delantero del Rebaño Sagrado 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/pYR4XkBCa0 — CHIVAS (@Chivas) June 19, 2019

Peralta admite la polémica que se desató con su traspaso del América al Guadalajara, pero advirtió que ahora el rebaño es su “familia” a la que defenderá a capa y espada.

“A mí me enseñaron que mi equipo es mi familia y la tengo que defender y ahora estoy acá y trataré de defenderla como tal porque ahora son mi familia”, reiteró el jugador.

A través del video de poco más de cuatro minutos, Oribe Peralta dijo estar consciente de la exigencia que va a tener con el cuadro rojiblanco, pero lo asume con total profesionalismo.

“Sé que la exigencia va a ser al límite y sé que me van a exigir cada vez más, y si los resultados no van bien la culpa va a ser mía, pero asumo todo eso que viene porque estoy convencido de que me va a ir bien”, agregó.

A partir de la siguiente campaña, las Chivas del Guadalajara se estarán jugando su permanencia en el máximo circuito del fútbol mexicano junto con Veracruz, Atlas, Querétaro, y FC Juárez.