VÍDEO:Frena el tren para no atropellar a perro atado a la vía

Las imágenes se compartieron en todo el mundo y muestran al animal encadenado al camino

El maltrato animal sigue vigente hoy en día, como así lo demuestran las imágenes que se difunden en redes sociales.

Algunos seres humanos no son capaces de entender la necesidad de tratar de forma compasiva a otros seres vivos, que necesitan cuidados y atenciones igual que nosotros. Los animales no son juguetes y no se deben abandonar en gasolineras o carreteras, exactamente igual que no harías lo mismo con niños

Desgraciadamente, seguimos siendo testigos de casos que nos rompen el corazón y nos hacen perder la fe en la especie humana. Uno de los más graves ocurrió en Chile, donde un perrito fue atado a la vía del tren con clara intención de que fuera arrollado.

El animal, que no paraba de ladrar, es consciente de que su vida está en peligro. El animal no para de dar muestras de terror, ante el ruido del tren y su llegada inminente.

Andres Fabricio, el maquinista del tren grabó la escena y la compartió en redes sociales. El hombre consiguió frenar a tiempo y rescató al animal.

“¿Cómo puede haber gente tan mala?”, se pregunta el hombre de camino a rescatar al perrito. “Dejan amarrados a los perritos en la vía”, explica en el vídeo que sirvió como denuncia. “Eso no se hace”, concluye.

En el momento del encuentro con el perro, que está muy nervioso, el maquinista enfoca también al tren para mostrar a qué distancia se ha quedado. “Ay, dios”, suspira. “Ojalá un día la raza humana cambie”.