Cómo lidiar con la hiedra venenosa

Si no puedes esperar por una aventura de verano, un viaje a la playa o una caminata en el parque puede ser justo lo que necesites. Pero mira donde caminas, podría haber hiedra venenosa cerca de donde estás. Casi siempre pensamos que esta planta se encuentra en medio de los bosques pero en realidad puedes encontrarla en áreas menos remotas: a las orillas de tu jardín, al lado de una carretera, incluso en una duna de arena en una playa.

Al igual que con otras plantas venenosas, como el roble venenoso y el zumaque venenoso, apenas con tan solo rozar la planta de hiedra venenosa, el urushiol, que es el recubrimiento aceitoso de la planta, puede adherirse fácilmente a la piel; esta es la sustancia que hace que esta hiedra sea “venenosa”. Dentro de las 4 siguientes horas y hasta 4 días después de la exposición, puedes experimentar enrojecimiento, hinchazón y una comezón severa. Con el tiempo, aparece un sarpullido o erupción, que suele ir acompañada de ampollas llenas de líquido, en un patrón lineal o de rayas.

“Las erupciones por la hiedra venenosa se han vuelto más severas cada temporada debido al calentamiento global y las temporadas de crecimiento más prolongadas con una producción más fuerte de urushiol”, dice Jessica Krant, MD, profesora asistente clínica de dermatología en SUNY Downstate Medical Center en Brooklyn, New York. Estos pasos te ayudarán a protegerte.

En qué te debes fijar

La hiedra venenosa crece en todos los Estados Unidos, pero es menos común en zonas elevadas y en los desiertos. Esta planta tiene hojas brillantes y floridas que se caracterizan por sus tallos con 3 hojas que brotan en diferentes direcciones. Los bordes pueden ser lisos o dentados, y la planta puede tener bayas de color blanco verdoso que se asemejan a pequeños racimos de uvas.

Puedes ver esta planta adherida a un árbol y trepando por él o por una cerca, brotar a través de las grietas de una acera y crecer como un arbusto. Al igual que con otras plantas con flores, el color de la hoja cambia con las estaciones: verde en verano; amarillo, naranja o rojo en el otoño y rojo con toques de verde en primavera.

El roble venenoso tiene hojas verdes difusas y bayas de color blanco amarillento, y sus hojas también crecen en grupos de tres. Las hojas del zumaque venenoso se encuentran en grupos de 7 a 13 hojas y sus bordes son lisos. (Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan otras imágenes de estas plantas aquí).

Por qué aparece la erupción

Usar mangas largas y pantalones largos puede ayudarte a protegerte de la hiedra venenosa, pero la aparición de una erupción no es exclusiva del contacto con la planta.

El urushiol puede adherirse en otros objetos, como herramientas de jardinería, guantes, ropa, incluso el pelaje de tu perro, y si tocas algo que se ha contaminado, el urushiol se te puede transmitir a ti. Así que, asegúrate de limpiar estos implementos con regularidad.

Es una creencia común que la erupción o el líquido de las ampollas se puede transmitir de una persona a otra o de una parte del cuerpo a otra. Pero, ese no es el caso. Si bien puedes notar que aparecerán nuevas ampollas en diferentes partes de tu cuerpo aparentemente de la nada, eso se debe a que algunas partes del cuerpo tardan más en desarrollar una reacción, dice Krant.

Además, los aceites vegetales residuales pueden permanecer en la mayoría de las superficies hasta que se eliminan con agua o alcohol de frotar, incluso durante años, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Eso significa que tú mismo vuelves a infectarte.

Cómo tratar la hiedra venenosa

Si sabes que has tocado una planta venenosa, el primer paso es tratar de evitar que se desarrolle la erupción frotando tu piel con agua y jabón lo antes posible, idealmente dentro de los primeros 15 minutos de contacto, dice Krant. Asegúrate también de lavar la ropa que llevabas puesta. “Solo tienes una reacción si eres alérgico al aceite”, dice Krant. No todos lo son, pero aun así no deberías arriesgarte.

Si de todas maneras te sale una erupción, prueba con un baño de avena, una compresa fría y húmeda, un poco de loción de calamina o un poco de crema de cortisona de venta libre para aliviar la picazón. “También puedes poner bicarbonato en un poquito de agua para hacer una pasta o cataplasma”, dice Krant. La intensidad de una erupción varía de persona a persona.

Si los tratamientos caseros no te ayudan, Krant dice que es posible que necesites una crema tópica con esteroides con una concentración que requiere receta médica. De hecho, en un estudio de 2016, los únicos pacientes que redujeron los días en que tuvieron comezón fueron los que recibieron una crema esteroide tópica fuerte y una inyección o píldora de esteroides. Así que considera visitar a tu médico si tienes problemas para conseguir alivio.

