Larissa Riquelme vuelve a levantar suspiros en las tribunas de la Copa América

View this post on Instagram

No hay rival grande para luchar por lo que uno desea , el éxito depende de uno mismo, la fe , la ilusión que todos tenemos en nuestros colores con ganas de que triunfen , dando una alegria a un país tan golpeado, así cada fanatico pueda vibrar en esos 90 min mucha fuerza a nuestros jugadores que dejen lo mejor en la cancha . . #outfits @lascomaispy