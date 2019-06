Se robó y usó los calzones de Justin Bieber y este actor confiesa la razón

La curiosa anécdota la confesó en el programa de David Letterman

Zach Galifianakis hizo tremenda revelación durante su visita al programa “My Next Guest Needs No Introduction” con David Letterman cuando confesó que se robó unos calzoncillos de Justin Bieber, que terminó por usar.

Toda esta situación ocurrió cuando el intérprete de “Sorry” estuvo en entrevista con Galifianakis en el programa “Between Two Ferns” en el 2013. Al terminar el segmento, el comediante dijo que tenía otro compromiso y se tenía que cambiar de ropa.

“Fui al trailer para quitarme las cosas. Él se fue. De todos modos, no tenía ropa interior. No traje ropa interior, traje pantalones y una camisa, pero olvidé llevar ropa interior extra. No puedo usar esta ropa interior”, explicó. “Entonces, veo un par de ropa interior en la esquina. Suponiendo que pertenezca al Sr. Bieber”.

Es en ese momento que a Zach se le ocurre su gran idea.

“Bueno, necesitaba un par de calzoncillos. Pero el hecho de que fuera suyo probablemente fuera más interesante. Me los puse. Entonces empecé a pensar en ello. Muchos niveles, está mal”, continuó.

El también actor de “The Hangover” dijo que se le haría divertido quedarse con la ropa interior de Bieber ya que tiene a sobrinas a las que quería presentar usando la prenda del cantante.