Sergio Arau rockeará en La Bulla

El exintegrante de Botellita de Jerez llevará a su banda de rock pesado al festival cultural de Plaza de la Raza

Sergio Arau es conocido porque fue miembro fundador de la banda de rock Botellita de Jerez. Pero también porque es hijo del director de cine Alfonso Arau y hermano del presentador y comediante Fernando Arau. Y además porque ha desarrollado una exitosa carrera como cineasta –seguro recuerdan “Un día sin mexicanos”–, y como artista plástico.

No hay que olvidar que también fue caricaturista de política y hasta candidato a la presidencia de México en las pasadas elecciones.

“Decía que era el candidato más honesto de México porque soy muy corrupto, pero lo digo”, dijo el artista en una entrevista telefónica. “No, no era en serio, fue como un performance […] En mi campaña les dije que si votaban por mí iba a hacer todos los cambios necesarios para que todo siguiera igual”.

Lo que nunca es igual es la vida de Arau, quien reside desde hace varias décadas en Los Angeles. Aquí, además de continuar explorando su faceta como artista plástico, sigue desarrollando su lado musical y rockero. Desde 2015 lidera la banda Sergio Arau y Los Heavy Mex, un grupo que hace honor a los sonidos más duros y pesados del rock y que participa este sábado en La Bulla, un festival que incluye lucha libre, música, arte y comida.

Arau y su grupo interpretarán temas de “Rudo”, el disco debut que la banda estrenó en 2017 y cuyos temas son una mezcla de rock pesado con melodías del mariachi, el son jarocho, los huapangos y el humor mexicano. El artista es el vocalista y toca una de las dos guitarras.

Después de todo, la música sigue siendo uno de los pilares de su carrera, una consecuencia de la desintegración hace unos siete años de Botellita de Jerez, a pesar de que los dos miembros restantes reemplazaron a Arau con otros músicos y continuaron ofreciendo shows.

“De hecho, ya no era Botellita de Jerez porque no era la formación original”, dijo. “Lo que hicimos Mastuerzo, Armando Vega Gil y yo, ellos como antropólogos y yo como cineasta y caricaturista, era un humor muy social y con causa”.

Sin embargo, el tiro de gracia para esta banda fue el suicidio hace unos meses de Vega Gil, quien fue señalado por una menor de edad en redes sociales de acoso sexual.

El motivo de la disolución fue el distanciamiento y los desacuerdos entre sus miembros.

“Hicimos una gira más o menos entre 2010 y 2012 pero ya no pudimos grabar disco”, reconoció; “ya no nos pudimos poner de acuerdo […] ya no nos entendíamos”.

A pesar de lo fría que se tornó la relación entre Arau y Vega Gil, el artista dijo que la muerte de su excompañero fue un golpe muy fuerte.

“Aunque estábamos distanciados fue tremendo”, dijo el músico de 67 años. “Es como si te peleas con tu hermano; aunque estés distanciado algo así te parte el queso”.

En La Bulla, mientras tanto, Arau expondrá una máscara de madera que estará dedicada a Tinieblas, un popular luchador mexicano al que el músico admira, y que es parte de la exhibición que se mostrará en el evento.

En detalle

Qué: La Bulla

Cuándo: sábado, 6 pm; solo mayores de 21 años

Dónde: Plaza de la Raza, 3540 N. Mission Road, Los Angeles

Cómo: boletos $25

Informes: antoniopelayoprod.com