Gobierno de Trump dice que niños migrantes detenidos no necesitan jabón, cepillos ni pasta dental

El gobierno Trump justificó su trato inhumano con los menores migrantes

Representantes de la administración Trump argumentaron esta semana en una corte federal que los niños migrantes recluidos en centros de detención no necesitan artículos de aseo personal como cepillos de dientes, dentífrico y jabón, reportó la web informativa Court House News.

También negaron que tener a los migrantes durmiendo sobre el suelo de concreto en cobijas de aluminio fuese violatorio del acuerdo Flores, una resolución judicial de 1997 que dicta qué se considera un trato humano mientras se está bajo custodia de la autoridades migratorias.

El panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de California quedó atónito al escuchar el alegato de la abogada del Departamento de Justicia.

“¿De verdad se va a poner de pie y nos va a decir que poder dormir no es un asunto de condiciones seguras e higiénicas?”, preguntó la jueza de circuito Marsha Berzon a la abogada Sarah Fabian.

El acuerdo Flores establece que el Gobierno está obligado a retener a las personas bajo custodia en instalaciones “seguras e higiénicas”.

Una demanda contra la administración Obama en 2015 conllevó a que una corte de California nombrara un supervisor independiente para asegurarse de que el Gobierno cumpliera con los requisitos del acuerdo Flores.

Tras analizar el reporte independiente, la juez Dolly Gee concluyó que el Gobierno estaba violando los términos del acuerdo. Los migrantes detenidos, notó, no estaban recibiendo una alimentación adecuada, agua limpia, ni utensilios de limpieza personal como jabones, cepillos y pasta dental.

Gee también dijo que la práctica de mantener a los niños en temperaturas heladas y con las luces encendidas en todo momento era violatorio del acuerdo, reportó Court House News.

Este martes, la abogada Fabian pidió a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito que fallara en contra del dictamen de la juez Gee.

¿Su argumento? Flores no decía explícitamente que los detenidos necesitasen cepillos y jabones.

“Uno tiene que suponer que fue dejado de ese modo y no enumerado por las partes porque las partes no pudieron alcanzar un acuerdo en cómo enumerar eso o fue dejado para que las agencias lo determinaran”, dijo Fabian.

Pero el juez William Fletcher no lo aceptó.

“¿O era relativamente obvio?”, reviró Fletcher.

-“Es del entendimiento común de todos que, si no tienes un cepillo de dientes, si no tienes jabón, si no tienes una manta, no es seguro ni higiénico”, dijo la juez A. Wallace Tashima. “¿No estarían todos de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso?”

-“Bueno, creo que es … creo que esas son … hay una razón justa para descubrir que esas cosas … pueden ser parte de una situación segura e higiénica…”, dijo Fabian.

“¡Tal vez, no! Son. ¿Qué quieres decir con tal vez? ¿Quiere decir que hay circunstancias en que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón? ¿Por días? ”, exclamó Tashima.

Sin embargo, la administración Trump ha cuestionado el significado de “seguro e higiénico”, intentando argumentar que la terminología es demasiado vaga y, por tanto, inaplicable.

Como Fabian misma dijo al panel de jueces en una sesión videograbada en la página web Youtube, cuando Tashima le preguntó si lo que estaba diciendo era que el acuerdo era tan vago que era prácticamente inaplicable.

“Hasta cierto punto, sí, su señoría”, respondió Fabian.

Defensores de los migrantes y la niñez y legisladores del Partido Demócrata han criticado al Gobierno de Trump por las condiciones en las que mantiene a los migrantes bajo custodia, en particular a los niños. Al menos siete niños han muerto tras estar bajo la custodia de las autoridades en la frontera, desde fines del año pasado.

Por Luis Hernández