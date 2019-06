Las 5 mejores películas de Chris Hemsworth en Netflix

El actor australiano se hizo famoso por interpretar a Thor, el superhéroe de Marvel

Nacido en Victoria, Australia en 1983, Chris Hemsworth saltó a la fama mundial por su primer papel en cine, en la cinta “Star trek” de 2009. Pero fue el personaje de Thor, el superhéroe de Marvel, el que lo colocó como una superestrella de Hollywood. Aquí, cinco películas de este actor australiano que puedes disfrutar en Netflix:

5.- Ghostbusters (2016)

En esta superproducción los fantasmas invaden Manhattan y cuatro mujeres (Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones) forman un equipo de eliminación de lo paranormal para así detener el apocalipsis. En “Ghostbusters” Hemsworth interpreta a Kevin, el recepcionista de la oficina de las cazafantasmas.

4.- The Cabin In The Woods (2011)

En esta cinta de terror, cinco amigos emprenden un viaje de descanso en una cabaña interna en el bosque, pero una vez ahí, descubren que deben de seguir un estricto protocolo, si es que no quieren sufrir un terrible castigo. “The cabin in the woods” es sin duda un trabajo curioso en la filmografía del actor.

3.- Snow White And The Huntsman (2012)

Este filme es una nueva versión del cuento de Blancanieves, con Kristen Stewart en el rol estelar. La reina Ravenna (Charlize Theron) envía al cazador (Hemsworth) para matar a la doncella, pero éste se convierte en protector de la joven. La cinta cuenta con espectaculares efectos visuales.

2.- Thor (2011)

En el papel que lo convirtió en una estrella, Chris Hemsworth interpreta a Thor, el dios del trueno, quien es desterrado del reino de Asgard por su padre Odín (Anthony Hopkins) y forzado a vivir entre los humanos en la Tierra. Pero aparte de aprender humildad, Thor debe enfrentarse a su malvado hermano Loki (Tom Hiddleston), quien trama un siniestro plan en Asgard.

1.- The Avengers (2012)

Los grandes superhéroes del universo Marvel (Hulk –Mark Ruffalo-, Captain America –Chris Evans-, Black Widow –Scarlett Johansson-, Iron Man –Robert Downey Jr.– y, por supuesto, Thor -Hemsworth-) se unen para salvar al mundo de una catástrofe planeada por Loki, quien no se detendrá hasta ver cumplidos sus objetivos. “The Avengers” recaudó en Estados Unidos más de 620 millones de dólares.

