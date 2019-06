Copa Oro: el “Tata” Martino espera que el Tri mantenga la misma intensidad

Martinica vs. México, horarios y canales de televisión ¡no te lo pierdas!

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, buscará que el Tri mantenga la intensidad durante todo el partido, este domingo cuando enfrente a Martinica, en su último partido de Fase de Grupos de la Copa Oro 2019.

“Para el partido contra Martinica me interesa que el equipo muestre la misma intensidad durante los 90 minutos”, explicó el “Tata” este sábado en conferencia.

“Conocemos el esquema de juego de Martinica, es un cuadro con futbolistas fuertes”.

Martino destacó que el Tri poco a poco presenta la identidad que desea tenga durante su gestión.

“Creo que el equipo está adoptando una forma de juego reconocible, hemos sido muy propositivos en los partidos que hemos jugado”, apuntó.

“Me gusta la forma de juego del equipo. Ellos se comprometen dentro de la cancha y a mí me gusta, desde afuera, comprometerme de la misma manera”.

El entrenador de la Selección Mexicana lamentó los problemas de logística en la Copa Oro.

“Cuando suceden este tipo de cosas, muchas veces nos enojamos y seguramente lo tendremos que decir cuando termine la competencia”, agregó.

Martino confirmó que Érick Gutiérrez se mantendrá con el grupo pese a la lesión que lo dejaría marginado hasta casi la Final.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Martinica vs. México

Estadio: Bank of America (Charlotte, Carolina del Norte)

Fecha: domingo 23 de junio

Hora: 8:30 pm Este / 7:30 pm Centro / 5:30 pm Pacífico

Canales de transmisión

México: Azteca Uno, Canal de las Estrellas, Blue To Go Video Everywhere, UnivisionTDN, TDN, Sky HD, Televisa Deportes En Vivo, Azteca Deportes En Vivo

USA: Fox Sports 1, Univision NOW, Univision Deportes En Vivo, Univision, Univision Deportes