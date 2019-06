Murió hace dos meses, hoy su familia busca ayuda para sepultarla

Sus seres queridos buscan evitar que el cuerpo termine en la morgue o en una fosa común

Un verdadero drama familiar vive hoy Brenda Amelia Hernández Smith, quien busca recuperar el cadáver de su hermana Leticia que se encuentra en una mortuoria de Montebello desde el pasado 15 de abril; su objetivo es darle cristiana sepultura.

El problema es que Iliana, la hija de Leticia y Brenda no han podido reunir los $4,000 que les hace falta para pagar un balance de casi $2,000 a la mortuoria y otros $2,000 que les falta para pagar por el sepelio, ya que la occisa solo había pagado la mitad de un terreno en un cementerio.

Si en dos semanas la familia no logra conseguir el dinero, ni reclama el cadáver, existe la probabilidad de que el cuerpo de Leticia sea entregado al médico forense del condado de Los Ángeles y acabe en una fosa común.

“Imagínese nuestro dolor”, dijo Brenda, quien funge como secretaria en un centro de cuidado infantil en el Sur centro de los Ángeles. “No hemos podido darle cristiana sepultura a mi hermana y eso me tiene afligida”.

¿Qué pasó en abril?

Leticia Hernández Smith sufrió un derrame cerebral el último 1 de abril en Oklahoma City (Oklahoma), donde residía con su hija Crystal, mientras estaban por dejar a los niños en la escuela.

“Cuando mi sobrina regresó al auto encontró a mi hermana inconsciente”, dijo a La Opinión. “Llamó a los paramédicos y la transportaron a un hospital”.

Debido a la insuficiencia de oxígeno en el cerebro y a las complicaciones derivadas por la diálisis a la que era sometida por la diabetes, Leticia fue desconectada de los aparatos médicos el 13 de abril. Tenía 57 años de edad y era oriunda de Tijuana, México.

Según Iliana, la hija mayor de Leticia quien vive en Arkansas, su madre le había comentado que su última voluntad si moría era que la sepultaran en Los Ángeles, donde vive Brenda, la hermana de su mamá.

“El 15 de abril contratamos a una mortuoria, que no nos cobraría mucho por traer el cuerpo en avión, pero después ya no tuvimos dinero”, comentó Iliana, una secretaria de contabilidad.

“Yo, el poco dinero que tenía lo usé para cumplir con la voluntad de mi madre y aunque yo vivía en Arkansas, dos veces al mes iba a verla a casa de mi hermana [en Oklahoma]”.

Por tal motivo, Brenda Hernández decidió hacerse cargo de todos los trámites legales y, aunque no ha podido reunir el dinero que se necesita, ha organizado una fiesta musical para el próximo viernes 28 de junio en el restaurante “Mi California”, ubicado en la ciudad de Hawthorne, donde cantarán Angelica Ramírez “La voz de oro”, Álex Anzures “El Buki sin melena”, Margie “La dama de la tejana” y DJ Freddy Salinas.

“Lo más difícil de todo este proceso ha sido no tener suficiente dinero para sepultar a mi hermana y que ya descanse en paz”, añadió Brenda.

“Lo que siento es algo horrible, que no se lo deseo a nadie… Espero en Dios que la comunidad nos ayude; mi hermana era una mujer llena de alegría, era la mayor y recuerdo que me regañaba porque decía que necesitaba comer, que me veía muy flaca”.

Barbara Risher Welch, propietaria de la funeraria y servicios de cremación Risher Mortuary & Cremation Service en la ciudad de Montebello, expresó que se han solidarizado con la necesidad de la familia Hernández y, de hecho, solo esperan que paguen un porcentaje de los costos.

“Nuestro ministerio es para ayudar a la gente en sus necesidades”, indicó. Brenda también abrió una cuenta en GoFundMe para poder colaborar visita: bit.ly/2WZBGjc

A pesar de que todavía no se ha definido si el destino final del cadáver de Leticia Hernández Smith será la cremación, el sepelio o la morgue y de que las autoridades de la oficina del médico forense no tienen registrada su muerte —porque ella falleció en Oklahoma City— normalmente ellos responden a una escena donde haya un cadáver y tienen que transportarlo a sus instalaciones.

Este proceso tiene un costo de $400.

En cifras

Sarah Ardalani, portavoz de la oficina del Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles dio a conocer que en los últimos cinco años, entre desamparados y otros, las estadísticas de las personas no reclamadas ascienden casi a 3,500 personas: 280 casos en lo que va del año; 939 en 2018; 736 en 2017; 677 en 2016; 589 en 2015 y 613 en 2014. No mantienen números separados de fallecidos no reclamados.

¿Qué se hace con los cuerpos de las personas que murieron y no fueron identificadas / reclamadas?

“No retenemos los cuerpos. Los tenemos cremados y los mantenemos en la morgue del condado durante tres años en caso de que la familia quiera reclamar los restos”.

¿Cuántos cuerpos han sido enviados a la fosa común en los últimos cinco años?

“El entierro de las personas no reclamadas es manejado completamente por la morgue del condado de Los Ángeles. Operan fuera del Centro Médico de LAC / USC y son administrados por el Departamento de Servicios de Salud”.