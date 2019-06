Le prometió casarse solo para tener sexo, ahora enfrenta cargos e irá a prisión

El hombre ignoró a la mujer luego de tener sexo, por lo que ella decidió denunciarle

Un hombre indio fue detenido después de, supuestamente, ignorar a una mujer que conoció en Tinder la mañana después de que acostarse con ella.

Rama Reddy, de Bengaluru, había estado saliendo con una mujer llamada Meera durante un mes. Se habían conocido gracias a la aplicación de citas Tinder.

Después de que tuvieron sexo por primera vez, Meera le pidió a Rama que se casara con ella, pero Rama dijo que no creía en las relaciones comprometidas y le dijo que debían separarse, según se afirma en la denuncia.

Después de eso, el joven de 29 años incluso bloqueó a Meera en WhatsApp, después de que ella continuara persiguiéndolo, según los informes.

Meera afirmó que se sentía “disgustada y usada”, por lo que decidió presentar una queja ante la policía.

Según la denuncia policial, presentada el 3 de junio, Rama, supuestamente, forzó a Meera a consumar su relación.

Hablando con el periódico Bangalore Mirror, Meera afirma que cuando conoció a Rama, él fingía ser “amable y decente”, pero que solo quería una relación física con ella, lo que es una forma de violación en la India.

“Cuando le propuse matrimonio, él simplemente rechazó mi propuesta diciendo que no estaba listo para el compromiso y también me dijo que no me reuniera con él en el futuro. Fue literalmente la mañana después de la noche anterior cuando rompió conmigo. Este tipo de incidentes no debe repetirse con otras personas que usan aplicaciones de citas. Las mujeres no deben usarse como fuente de placer físico”, declaró ella.

Un funcionario de la comisaría de policía dijo que el acusado fue puesto bajo custodia y será presentado ante el tribunal.

En 2016, hubo 10,068 casos de violación por “personas conocidas con la promesa de casarse con la víctima”, según los datos de delitos en la India.

Aún no está claro qué ley es relevante para este caso en particular, pero la ley en la India sobre el consentimiento es muy diferente al de países occidentales.